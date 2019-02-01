Президентские дебаты на Радио НВ: Инна Богословская vs Геннадий Балашов - видео Сегодня, 13:59 436 Цей матеріал також доступний українською Інна Богословська и Геннадий Балашов via Facebook Инна Богословская и Геннадий Балашов Інна Богословська и Геннадий Балашов via Facebook

В эфире ток-шоу Печерські пагорби на Радио НВ прошли дебаты кандидатов в президенты - самовыдвиженца Инны Богословской и Геннадия Балашова, выдвинутого партией 5.10.

Предвыборные дебаты на Радио НВ проходят в эфире авторской программы Валерия Калныша по пятницам с 13:00 до 14:00.

Первая украинская общенациональная радиостанция разговорного формата Радио НВ запустилась 12 марта.

Радиостанция вещает в 40 городах Украины, покрывая все областные центры страны и самые крупные районные. Запуск радиостанции стал новым этапом развития медиадома, который уже издает еженедельный журнал Новое Время и новостной сайт NV.ua. Радио НВ ежедневно транслирует разговорные и авторские программы с 7:00 до 22:00, чередуя их выпусками новостей каждые 20 минут. Во всех городах Радио НВ вещает на тех частотах, где раньше вещало радио Эра ФМ.





Где вещает Радио НВ