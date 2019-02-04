Президентская кампания. Кто из известных политиков подал или не подал документы в ЦИК Сегодня, 17:35 142 Цей матеріал також доступний українською EPA Комиссия уже зарегистрировала 28 кандидатов в президенты и отказала 22-м EPA

Центральная избирательная комиссия завершила прием документов от кандидатов в президенты Украины. Всего документы для регистрации подали 90 претендентов на президентский пост.



Об этом Радио НВ сообщил представитель ЦИК Константин Хивренко. В последний день, 3 февраля, документы подали всего 18 человек, отметил представитель ЦИК.

Вопрос о регистрации еще 41 кандидата должны решить до 8 февраля

"Вчера, по состоянию на 24.00, приняли 79 человек, которые лично подали документы. За вчерашний день 17 из них принесли лично, а 18-й человек почему-то решился и прислал по электронной почте. Электронная почта поступила в районе 23 часов, а учли ее уже после того, как закончили личный прием документов. Поэтому цифра 90 соответствует действительности", – сообщил Хивренко.



Комиссия уже зарегистрировала 28 кандидатов в президенты и отказала 22-м. Вопрос о регистрации еще 41 кандидата должны решить до 8 февраля включительно.

Кто подал документы

Президент Петр Порошенко подал документы в воскресенье, 3 февраля, в последний день приема.

"В 2019 году еще больше ответственность. Ответственность за судьбу страны. Сегодня мы уже понимаем, что за эти пять лет страна прошла огромные испытания. Очень важно, чтобы те жертвы, те усилия, которые прилагал украинский народ, их не потеряли. Чтобы мы не остановились на полпути, и чтобы наши решительные действия по направлению реформирования страны о соответствии критериям, которые необходимы для членства в Европейском Союзе, НАТО – это принципиальная наша ключевая позиция", – отметил Порошенко.

В 2019 году еще больше ответственность

В последний день за Надежду Савченко документы принесла ее сестра Вера. Впрочем, оплатить залоговый взнос за Савченко не успели. Ведь, как объяснила Вера Савченко, ПриватБанк открыл счет лишь за день до окончания срока сбора средств.

В субботу, 2 февраля, документы подали нардеп Юрий Тимошенко, телеведущая Юлия Литвиненко, Экономисты Андрей Новак, кандидат от партии Воины АТО Сергей Кривонос, лидер партии Стабильность, глава Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев.

Также 2 февраля в ЦИК принес документы представитель депутата прошлых созывов от Партии регионов Владимир Олийнык, который сейчас живет в Москве.

Парламентская кампания и Яценюк

Ориентироваться на парламентские выборы и формирование нового правительства. Об этом во время съезда партии Народный фронт заявил ее лидер Арсений Яценюк. На съезде, который состоялся в субботу, 2 февраля, партия не выдвинула ни одного кандидата в президенты.

В новой Верховной Раде будет новая коалиция и новое правительство

Арсений Яценюк напомнил, что парламентская кампания начнется только через полтора месяца после инаугурации президента Украины. А в новой Верховной Раде будет новая коалиция, и, как следствие, – новое правительство.

"Мы должны побороться и завоевать как новую коалицию, так и новое правительство. Именно парламент является тем островком политической стабильности, каким он был в 2004 и 2014 годах. Именно в компетенции правительства и парламента будет экономика и финансы, инновации, экономический рост, субсидии, пенсии, зарплаты. Именно поэтому я прошу поддержать мое решение: мы идем к победе на выборах в Верховную Раду Украины, мы идем к формированию нового правительства", – подчеркнул Яценюк.

Сожгли свой рейтинг

Принимали непопулярные, но важные решения и реформы, и таким образом сожгли свой рейтинг. Об этом во время съезда партии Народный фронт заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. Он подчеркнул, что защита страны останется главным приоритетом.

Мы сожгли свой рейтинг и сделали это сознательно

"Мы шли путем борьбы, путем страшных испытаний, путем принятия непопулярных, но важных для страны решений и реформ. И да, мы сожгли свой рейтинг, мы потеряли политическую поддержку, но, уважаемые друзья, мы сделали это сознательно. Потому что ни на баррикадах Майдана, ни в окопах восточного фронта мы не думали о политических дивидендах", – отметил Турчинов.

На съезде присутствовали и другие представители власти, которые являются выходцами из политической силы Народный фронт. Это и вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, министр образования Лилия Гриневич, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр юстиции Павел Петренко, министр экологии Остап Семерак, министр инфраструктуры Владимир Омелян, депутаты Верховной Рады.

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Состоится ребрендинг

По мнению политолога Николая Давидюка, представители Народного фронта вероятно присоединятся к другим политическим силам – Батькивщине, БПП, Зеленскому.

Ведь даже на парламентских выборах шансы Народного Фронта он оценивает не более чем в 2-3% голосов. А успех на предыдущих парламентских выборах – это был, скорее ситуативный рейтинг, чем сформированное электоральное ядро, считает политолог.

Яценюк очень амбициозный, он почувствовал вкус власти

"Не исключаю, что Народный Фронт будет переименован. Состоится ребрендинг, найдут новых лидеров, оставляя частично старых, но, тем не менее, обновятся кадрово и смогут пойти в новую кампанию. Яценюк очень амбициозный, он почувствовал вкус власти, причем в достаточно молодом возрасте, поэтому понятно, что он будет пытаться штурмовать как раз таки эту высоту, и я более чем уверен, что он где-то там внутри не отказывается от того, что ему там светит какая должность. Согласно ли с этим население? Сегодня цифры показывают, что нет", – отметил Давидюк.



Хотя лидер политической силы Арсений Яценюк, вероятно, еще будет пробовать свои силы в политике. А в этот раз, скорее всего, были договоренности с президентом о неучастии в избирательной кампании.

Проблемы с деньгами

Накануне документы в ЦИК подал кандидат Дмитрий Гнап. Деньги на залог он собирал благодаря пожертвованиям от людей. Говорит, в предпоследний день подачи заявления поступили остальные средства, которых не хватало для суммы залога. Но с транзакцией на счет ЦИК возникли проблемы.

Пришлось написать пост в Facebook

"Сбор средств был ориентирован на субботу 16.00, когда была конечная точка. Через полчаса мы, получив эту сумму средств, даже больше, осуществили этот платеж. Нам сказали: да, все в порядке, все прошло. Смотрим, а деньги не списали. Мы начали задавать вопросы: друзья, а вы же говорили, что все хорошо. Они говорят: вы знаете, были какие-то технические проблемы, давайте на следующей неделе. Мы сказали, что нас это не устраивает, потому что надо документы подавать на регистрацию. А потом люди начинают пропадать. Пришлось написать пост в Facebook, только после этого удалось в ручном режиме, оказывается, все быстро заработало", – отметил Гнап.



Кандидат в президенты Дмитрий Гнап рассказал, что, в основном, перечисляли по 50-100 или 200 гривен. Впрочем, крупнейшие пожертвования были в 200 тыс. гривен – от владелицы туристического бизнеса и владельца IT-компании, которая разрабатывает мобильные приложения и игры. Всего на счет кандидата поступило примерно 1,5 тысячи пожертвований.

Окончательный список кандидатов в президенты ЦИК объявит 9 февраля.