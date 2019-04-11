"Президента подставили": Аваков отреагировал на ролик с Зеленским и фурой Вчера, 20:05 4464 Цей матеріал також доступний українською кадры видео t.me/euua19/64 В ролике Зеленского сбивает грузовик. кадры видео t.me/euua19/64

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал публикацию ролика, в котором кандидата в президенты Владимира Зеленского якобы сбивает грузовой автомобиль.

"Я видел этот безобразный ролик на официальном канале президента. Я думаю, что президента подставили", - сказал он во время выступления на Киевском форуме по безопасности, передает Гордон.

Аваков подчеркнул, что из-за специфики Уголовного кодекса публикация скандального ролика, скорее все, получит "не глубокую юридическую оценку". Поэтому, по его словам, ролик должен получить "моральную оценку" со стороны общества.

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"У нас за последнее время было много ситуаций, когда общественные деятели сначала получали шутки, хи-хи, потом – угрозы, а потом были реальные травмы и трагические случаи. На такие вещи нужно реагировать сверхстрого, задавая упреждающий формат, для того, чтобы штабы кандидатов не заходили за красные линии", – сказал Аваков.

Напомним, в Telegram-канале проекта Європейське майбутньє України появилось видео, в котором грузовик сбивает Зеленского. Ролик был опубликован с комментарием "Зе Энд".

В штабе шоумена возложили ответственность за его публикацию на штаб Петра Порошенко.

Кроме того, у Зеленского потребовали в связи с этим усилить его охрану.

В свою очередь Нацполиция начала уголовное расследование публикации скандального ролика.