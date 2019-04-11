"Президента подставили": Аваков отреагировал на ролик с Зеленским и фурой
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
прокомментировал публикацию ролика, в котором кандидата в президенты Владимира
Зеленского якобы сбивает грузовой автомобиль.
"Я видел этот безобразный ролик на
официальном канале президента. Я думаю, что президента подставили", -
сказал он во время выступления на Киевском форуме по безопасности, передает
Гордон.
Аваков подчеркнул, что из-за специфики
Уголовного кодекса публикация скандального ролика, скорее все, получит "не
глубокую юридическую оценку". Поэтому, по его словам, ролик должен
получить "моральную оценку" со стороны общества.
"У нас за последнее время было много
ситуаций, когда общественные деятели сначала получали шутки, хи-хи, потом –
угрозы, а потом были реальные травмы и трагические случаи. На такие вещи нужно
реагировать сверхстрого, задавая упреждающий формат, для того, чтобы штабы
кандидатов не заходили за красные линии", – сказал Аваков.
Напомним, в Telegram-канале проекта Європейське
майбутньє України появилось видео, в котором грузовик сбивает Зеленского. Ролик
был опубликован с комментарием "Зе Энд".
В штабе шоумена возложили ответственность за его публикацию на штаб
Петра Порошенко.
Кроме того, у Зеленского потребовали в связи с
этим усилить его охрану.
В свою очередь Нацполиция начала уголовное расследование публикации скандального
ролика.