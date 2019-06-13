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Визит Зеленского во Францию и Германию состоится 17−18 июня — АП

Сегодня, 14:30
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Визит Зеленского во Францию и Германию состоится 17−18 июня — АП - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Программой визитов предусмотрены встречи Зеленского с руководством Франции и Германии

В понедельник, 17 июня, президент Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Францию, а уже на следующий день отправится оттуда в Германию.

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации президента на ее странице в Facebook.

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«Программой визитов предусмотрены встречи главы государства с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского и немецкого бизнеса», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что встреча Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель запланирована на 18 июня.

Теги:   Германия Франция Визит Владимир Зеленский

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