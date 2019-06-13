Визит Зеленского во Францию и Германию состоится 17−18 июня — АП Сегодня, 14:30 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Программой визитов предусмотрены встречи Зеленского с руководством Франции и Германии REUTERS/Valentyn Ogirenko

В понедельник, 17 июня, президент Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Францию, а уже на следующий день отправится оттуда в Германию.

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации президента на ее странице в Facebook.

«Программой визитов предусмотрены встречи главы государства с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского и немецкого бизнеса», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что встреча Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель запланирована на 18 июня.