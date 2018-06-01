Президент уволил главу Татарбунарской РГА за непередачу инвестору участка под солнечную электростанцию

В пятницу, 1 июня, президент Украины Петр Порошенко уволил главу Татарбунарской районной государственной администрации Одесской области Александра Кривенко.

Соответствующее распоряжение №84 уже обнародовано на сайте главы государства.

По словам Порошенко, причиной этого стало затягивание с передачей в аренду инвестору земельного участка для строительства солнечной электростанции, передает Интерфакс-Украина.

"Если чиновники на местах позволяют себе создавать преграды инвесторам в пользу (мы с вами понимаем каким) интересам, уверен в том, что реакция власти должна быть жесткой, и мы не должны затягивать с принятием соответствующих решений", - заявил он.

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Президент отметил, что власти Татарбунарского района должны были передать в аренду земельный участок для строительства солнечной электростанции еще в декабре 2017 года.

"Сегодня, через полгода, предприятие не то что не начало строительные работы, они даже землю в аренду не получили. Все это из-за того, что глава администрации Татарбунарского района, по неизвестным мне причинам, считает возможным не составлять уже полгода соответствующее соглашение с предприятием", - подчеркнул Порошенко.

Ранее сообщалось, что норвежская компания Scatec Solar намерена построить в Каменке Черкасской области солнечную электростанцию мощностью 25 МВт.