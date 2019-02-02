Президент Украины хранит $25,49 млн в своем банке Сегодня, 13:08 1106 Цей матеріал також доступний українською EPA В 2017 году президент оставался конечным бенефициаром фабрики Рошен и ее дочерних предприятий EPA

На счетах в его банке МИБ у президента Украины Петра Порошенко хранится $25,49 млн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как указано в декларации кандидата в президенты Украины за 2017 год, внесенной им в Единый реестр деклараций, 336 тыс. грн дохода Порошенко составила заработная плата на должности президента, 15 млн 795 тыс. 874 грн - проценты по депозитам в его Международном инвестиционном банке (МИБ). Еще 172 тыс. грн дохода он получил от продажи движимого имущества.

В 2017 году президент оставался конечным бенефициаром фабрики Рошен и ее дочерних предприятий в Украине, Литве, Грузии, Польше, Казахстане, Беларуси, Китае. АО Липецкая кондитерская фабрика Рошен уже остановлена и закрыта по решению менеджмента компании, ООО Рошен (Российская Федерация) продолжает функционировать.

Порошенко владеет акциями Международного Инвестиционного банка номинальной стоимостью 20 млн 43 тыс. грн; акциями в Закрытом недиверсифицированном корпоративном инвестиционном фонде Прайм Эссетс Кепитал стоимостью 8,19 млн грн; акциями Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, а также с 27 апреля 2016 года стал собственником 20 тыс. акций CEE Confectionery Investments Limited (Никосия, Кипр) номинальной стоимостью 571 тис. 163 грн, которые были переданы им третьему лицу – Rothschild Trust Schweiz AG (Цюрих, Швейцария).

В 2017 году П.Порошенко оставался бенефициаром ЧАО Завод Кузня на Рыбальском (который в ноябре 2018 года был продан группе ТАС Сергея Тигипко – ИФ), Севастопольского морского завода (который был "национализирован" оккупационными властями Севастополя, а затем было объявлено о его переходе в "государственную собственность России").

Также в его декларации были указаны телерадиокомпании НБМ и Экспрес-Информ (5 канал).

С декабря 2012 года Порошенко проживает с семьей в доме в Козине Киевской области площадью 1331,7 кв. м, который был приобретен за 30 млн грн. Владеет двумя земельными участками в Козине общей площадью около 34,4 тыс. кв. м, с августа 2015 года арендует у Козинского сельсовета участок площадью 7,5 тыс. кв. м.

В Киеве президент владеет тремя земельными участками (стоимостью 8 млн грн, 10,86 млн грн и 21 млн 685 тыс. грн, который был приобретен в сентябре 2014 года) и двумя квартирами площадью 134 и 82 кв. м. Также у него есть квартира в Виннице площадью 68,2 кв. м и нежилое помещение в Одессе площадью 35,3 кв. м.

Президент указал наличие у него автомобиля Mercedes Vito 116 CDI (был приобретен в декабре 2010 года за 441 тыс. 143 грн) и катер Bayliner 185 BR 2005 года.

Кроме того, президент владеет внушительной коллекцией произведений искусства: 65 картин украинских и российских мастеров 19-20 века, 15 картин "старых мастеров", 4 картины современных художников импрессионистов и сюрреалистов, 6 скульптур 19-20 века, скульптурой "Мальчик рыбак" Гуглиельмо Пуги (209,8 тыс. грн), которую он приобрел в сентябре 2015 года. Он указал в декларации швейцарские часы и ювелирные изделия.

Первая леди Украины владеет совместно с сыном, народным депутатом Украины Алексеем Порошенко квартирой в Киеве площадью 80,66 кв. м., также в ее собственности земельный участок площадью 1,9 тыс. кв.м и дачный дом площадью 344 кв.м в Бориспольском районе Киевской области.

У нее есть автомобиль Jaguar XF 4/2 Lv8 с октябре 2008 года (приобретен за 454 тыс. 646 грн) и гаражом в Киеве площадью 24 кв. м.

В совместной собственности Петра Порошенко и его жены находятся различные предметы мебели; мебельные и кухонные гарнитуры, бра и люстры, два телевизора, проектор, рояль.

Марина Порошенко задекларировала швейцарские часы, различные ювелирные изделия, две норковые шубы и полушубок из соболя, женские сумки Fendi (приобретена в сентябре 2014 года за 109 тыс. грн), Dior и Chanel.