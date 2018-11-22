Президент против: на Банковой раскритиковали законопроект о клевете

Президент Украины Петр Порошенко выступает против принятия законопроекта о введении уголовной ответственности за клевету, заявил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Фракция Блока Петра Порошенко не будет голосовать за этот законопроект. Президент такую позицию фракции поддерживает", - сказал Цеголко в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

Напомним, что народные депутаты от БПП Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за клевету.

За умышленное распространение заведомо неправдивых сведений, которые порочат честь и достоинство другого лица или подрывают его деловую репутацию, предлагается наказывать штрафами от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 – 8500 грн), исправительными работами до одного года или ограничением свободы до двух лет.