Президент против: на Банковой раскритиковали законопроект о клевете

Президент Украины Петр Порошенко выступает против принятия законопроекта о введении уголовной ответственности за клевету, заявил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.
"Фракция Блока Петра Порошенко не будет голосовать за этот законопроект. Президент такую позицию фракции поддерживает", - сказал Цеголко в комментарии агентству Интерфакс-Украина.
Напомним, что народные депутаты от БПП Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за клевету.
За умышленное распространение заведомо неправдивых сведений, которые порочат честь и достоинство другого лица или подрывают его деловую репутацию, предлагается наказывать штрафами от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 – 8500 грн), исправительными работами до одного года или ограничением свободы до двух лет.
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