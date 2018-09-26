Президент призвал ООН ввести миротворческую миссию на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение на Донбасс многонациональной миротворческой операции под эгидой ООН может стать лучшим решением для прекращения страданий украинского народа от российской агрессии.

Как передает пресс-служба главы государства, об этом Порошенко сказал, выступая во время Мероприятия высокого уровня по деятельности ООН по поддержанию мира в рамках участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Я уверен, что многонациональная миротворческая операция под эгидой ООН с единой четко определенной целью по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины может быть определяющим фактором прекращения страданий украинского народа. Мы считаем, что не существует лучшего способа как развертывание такой операции с полноценным мандатом ООН", - подчеркнул Президент Украины.

Он добавил, что это могло бы заставить Россию добросовестно выполнять Минские договоренности.

Как отметил Порошенко, согласно консервативной оценке ООН, число жертв конфликта на Донбассе составила около 35 тысяч, включая более 10 тысяч погибших и около 25 тысяч раненых. Количество внутренне перемещенных лиц превысило 1,5 миллиона.

Президент выразил благодарность Германии, Франции и США за мобилизацию международной поддержки размещения миротворцев на оккупированной территории Донбасса, и подчеркнул, что Россия выступает против этой инициативы.

"Причиной этого, среди прочего, является то, что Кремль боится. Он боится, что миротворцы увидят российских военных и военную технику на всей оккупированной территории. Они также боятся потерять контроль над украинско-российским участком границы, который Кремль удерживает для обеспечения постоянной инфильтрации своих войск на Донбасс", - сказал Порошенко.

Глава украинского государства призвал ООН "предоставить смелый ответ этому вызову", напомнив об обращении Украины по развертыванию операции по поддержанию мира ООН на оккупированной территории Донбасса, которрое до сих пор не было удовлетворено.

Читайте также: Порошенко и Туск обсудили ситуацию на Донбассе и необходимости продолжения давления на РФ

25 сентября Петр Порошенко прибыл с рабочим визитом в город Нью-Йорк, где принял участие в 73 сессии Генеральной ассамблеи ООН.