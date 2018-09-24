Президент Порошенко впервые отреагировал на нападение на активиста в Одессе

Порошенко поинтересовался состоянием здоровья Михайлика и поговорил с Луценко и Аваковым

Президент Украины Петр Порошенко впервые отреагировал на нападение на активиста Олега Михайлика в Одессе на фоне того, что нападения активистов в этом городе последние месяцы участились.

Как сообщается на сайте президента, Порошенко позвонил главному врачу Городской клинической больницы №1 города Одесса Евгению Григорьеву и поинтересовался состоянием здоровья Михайлика. Президент поблагодарил врачей за проведенную работу и предоставленную активисту помощь.

Глава государства также провел телефонные разговоры с генеральным прокурором Юрием Луценко и министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Они проинформировали его о ходе расследования, о том, что расследование сейчас ведет заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, а также о том, что будет проведено координационное совещание по вопросам борьбы с преступностью.

Напомним, 22 сентября в Одессе неизвестные открыли огонь по политическому активисту Олегу Михайлику. Пули попали ему в грудную клетку в область сердца и в руку. В результате покушения Михайлик потерял много крови и перенес операцию.

Полиция рассматривает пять версий нападения на Михайлика. "Первая связана с его общественной деятельностью. Вторая связана с проблематикой по Золотому берегу. Третья версия связана с проблематикой по успеху. Четвертая - личностные отношения. Пятая - неустановленными лицами из хулиганских побуждений", - рассказал глава полиции Одесской области Олег Головин.

23 сентября состоялась акция протеста в поддержку расследования покушения на Михайлика, еще одна акция состоялась 24 сентября. После этого в город направили усиленную группу правоохранителей.

Нападения на гражданских активистов в Одессе в последнее время не редкость. В начале июня в Одессе напали на активиста местного Автомайдана и члена общественного совета НАБУ Виталия Устименко. Нападавшие начали бить его в голову, повалили на асфальт, а затем ранили ножом.

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