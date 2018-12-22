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Президент Польши назвал имя кандидата на пост посла в Украине

Сегодня, 15:41
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Посольство Польши в Украине может возглавить замглавы МИД Бартош Цихоцкий

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что МИД предложил назначить послом в Украине заместителя главы внешнеполитического ведомства Бартоша Цихоцкого.

Об этом президент заявил в эфире Польського радио.

"В Украине скоро президентские выборы, и это означает очень "горячее время". Есть предложение направить туда Бартоша Цихоцкого, вице-министра иностранных дел, это фактически усиление нашего политического представительства...", - отметил Дуда.

Цихоцкий имеет диплом историка, ранее занимал должность аналитика в Центре восточных исследований, Польском институте международных отношений, Бюро нацбезопасности. В 2015-2016 годах был сотрудником посольства Польши в Москве, после чего вернулся в Варшаву на должность советника председателя Службы разведки. С 2017 года работает в МИД.

Будучи последовательным критиком политики РФ и сторонником территориальной целостности Украины, Цихоцкий одновременно является противником уступок Киеву в историческом споре.

Действующий посол Польши в Украине Ян Пекло 31 января будет отозван с этой должности. Пекло был послом Польши в Украине с октября 2016 года.

Теги:   Ян Пекло Анджей Дуда Польша

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