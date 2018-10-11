Президент подписал закон о воинском приветствии Слава Украине!

Президент Петр Порошенко подписал №9036, который вводит воинское приветствие Слава Украине - Героям слава!.
Об этом он сообщил в четверг, 11 октября, во время встречи с командирами бригад ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы в Хмельницкую область, передает УНИАН.
"Парламент поддержал предложения президента, принял закон, и я его подписал, об изменениях в воинские уставы относительно воинского приветствия. Слава Украине! является сегодня абсолютно естественным для каждого украинского воина и для каждого украинского гражданина", - заявил глава государства.
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Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который заменит воинское приветствие приветствия советского образца Здравия желаем! в украинских Вооруженных силах на Слава Украине - Героям слава!.
Документ также предусматривает обращение "господин" ("пане" – укр.) вместо советского "товарищ".
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