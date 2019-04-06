Президент - не мессия и не Спайдермен. Главное из интервью вице-спикера Верховной Рады Оксаны Сыроид Вчера, 11:11 3942 Цей матеріал також доступний українською НВ Оксана Сыроид НВ

Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид дала интервью Радио НВ, в котором рассказала о потенциале "мягкого" президента, электоральном расколе в обществе и перспективе объединения партий Самопомич и Слуга народа.

Мы выбрали главные цитаты вице-спикера парламента.

Об остром противостоянии в обществе

Я просто сейчас наблюдаю, например, в Фейсбуке среди своих знакомых, которые еще достаточно молодые люди, которые обзывают избирателей [кандидата в президенты Владимира] Зеленского "быдлом", голосуя за [действующего президента] Петра Алексеевича Порошенко. Но пусть не сейчас, но через пять лет Петр Порошенко не будет президентом, а нам жить с этими людьми. И как потом вместе жить? Не будет Порошенко, не будет Зеленского, а мы будем здесь жить - придет еще кто-то третий, четвертый, пятый.

Нет личности президента, стоящей того, чтобы расколоть общество. Это просто мое ощущение. Я извиняюсь, даже выборы между [экс-президентами Виктором] Ющенко и [Виктором] Януковичем так не раскололи, наверное, общество. Таких слов не находили тогда даже для оппонентов - для них находили слова поделикатнее. Если вы почитаете, даже для врагов - для россиян - находятся слова деликатнее, чем для своих инакомыслящих. И это нехорошо, потому что это твои люди, они могут иметь много различных мотивов голосовать так, как они хотят, за кого они хотят.





О риторике Порошенко

К сожалению, нынешний президент в наибольшей степени присоединился к расколу [общества], потому что он всю свою кампанию построил на риторике "или вы за меня, или вы - враги" или "кто не за меня, тот за [президента РФ Владимира] Путина"; "кто не за меня, тот не такой, не гражданин, не патриот".

Фактически он стал главным раскольником общества, хотя его миссия как главы государства, как президента - это как раз гражданское единство. Это его миссия как главы государства, для того главу государства и избирают. И поэтому, если глава государства, миссией которого является гражданское единство, в первом туре набирает 15%, я извиняюсь, он нелегитимен. Он уже никогда не сможет претендовать на эту миссию единения.

Мы говорим о человеке, который должен претендовать на объединение страны, - а он не способен сегодня объединить, он ее расколол. Он будет пережимать "через колено" - даже если он получит 51%, это будет "через колено", это не будет путем единения.





О перспективе объединения партий Самопомич и Слуга народа

К онечно, на выборы мы пойдем сами (кстати, мы уже задекларировали свою систему открытых списков). Во-первых, [возможное объединение] зависит от того, какие будут люди - мы ведь тоже не знаем. Вы точно знаете, кто будет в новом составе Самопомочи, можно предположить, но очень сложно предсказать, кто будет в составе партии Слуга народа.

Во-вторых, что эти люди будут исповедовать - мы также этого не знаем. А в-третьих, с кем эти люди, если они зайдут [в парламент], будут намереваться объединяться, опять же - в зависимости от своих ценностей и приоритетов. Поэтому сегодня мы не можем этого предсказать, сегодня партия Слуга народа - это только бренд.

Фото: Самопомич





О плюсах "мягкого" президента

О т должности президента в Украине зависит очень многое, он контролирует половину исполнительной власти и половину денег в Украине. Хотя люди этого не видят, но это так.

И вот эта безответственность, это большое количество денег, большое количество власти, при отсутствии какой-либо ответственности, делает эту должность столь желанной и привлекательной, поэтому ее все так хотят, поэтому она так важна, в частности для олигархов, - потому что это такой "джек-пот".

Ты заходишь - практически все олигархические потоки контролируются президентом, кто бы эту должность не занимал. И что мы наблюдали, когда на этой должности видели человека, скажем так, более мягкого - как Виктор Андреевич Ющенко? Мы видели огромный конфликт с премьером, со второй половинкой исполнительной власти.

Если же на этой должности оказывался человек жесткий, как, например, были [экс-президенты Леонид] Кучма, [Виктор] Янукович или [Петр] Порошенко, то мы получали диктатуру. О чем сегодня [говорят] много людей, когда речь идет о каком-то хаосе? Они говорят, что мягкий президент, возможно, не готов настолько к этой должности как личность, он будет для Украины развитием.

Потому что, возможно, тогда украинцы поймут, что надо ограничить собственного президента и сделать должность менее привлекательной для такого "розыгрыша главного приза" в стране.





О президенте как мессии

П очему все привыкли думать, что обязательно [к власти] должен прийти мессия, который должен разобраться с олигархами?

Люди почему-то думают, что в тот момент, когда они бросают в урну бюллетень, человек, за которого они голосуют, становится каким-то Суперменом или Спайдерменом и будет сразу бороться со всемирным злом. Вы выбираете обычного человека - у него не появится ни больше добродетелей, ни больше сил, ни больше отваги, ни больше мудрости.

Это обычный человек, вы просто даете ему огромное количество власти. Он может стать только слабее под давлением власти, он сильнее никогда не станет. И это главная иллюзия людей, когда они идут на выборы и думают, что этот голос окрыляет тех людей, за которых они голосуют.

С людьми все в порядке, просто надо понимать и чувствовать, что люди хотят нам сказать. И сегодня я считываю то, что люди говорят: они точно отрицают то, что есть. Та система, которая есть, их не устраивает. Они еще точно не определились, что они хотят, поэтому они готовы голосовать за неизвестность. Я думаю, что это очень красноречиво и здесь некого винить.

Прямая речь была незначительно отредактирована ради сохранения стилистической целостности материала

