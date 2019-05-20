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Президент — не идол. Зеленский призвал заменить его портреты в кабинетах портретами детей

20 мая, 11:57
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Президент — не идол. Зеленский призвал заменить его портреты в кабинетах портретами детей - фото

Valentyn Ogirenko/Reuters

Зеленский стал шестым президентом Украины

Новоизбранный президент Владимир Зеленский призвал не вешать в кабинетах госслужащих его портреты.

Об этом он сказал во время своей инаугурационной речи в Верховной Раде.

«Я хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было, пожалуйста, моих портретов», — сказал он.

Эту фразу Зеленского встретили аплодисментами.

«Президент — не икона, не идол. Президент — это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза», — добавил Зеленский.

Глава государства также заявил: его избрание доказывает, что украинцы устали от политиков старой системы, которые создали страну «возможностей откатов, потоков, дерибана».

«Мы построим страну других возможностей, где все равны перед законом. Где честные и прозрачные правила игры, одни для всех. А для этого к власти должны прийти люди, которые будут служить народу», — резюмировал он.

Напомним, Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Он также заявил о роспуске Рады.

Теги:   Инаугурация Верховная Рада Дети Портрет Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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