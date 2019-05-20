Президент — не идол. Зеленский призвал заменить его портреты в кабинетах портретами детей
Новоизбранный президент Владимир Зеленский призвал не вешать в кабинетах госслужащих его портреты.
Об этом он сказал во время своей инаугурационной речи в Верховной Раде.
«Я хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было, пожалуйста, моих портретов», — сказал он.
Эту фразу Зеленского встретили аплодисментами.
«Президент — не икона, не идол. Президент — это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза», — добавил Зеленский.
Глава государства также заявил: его избрание доказывает, что украинцы устали от политиков старой системы, которые создали страну «возможностей откатов, потоков, дерибана».
«Мы построим страну других возможностей, где все равны перед законом. Где честные и прозрачные правила игры, одни для всех. А для этого к власти должны прийти люди, которые будут служить народу», — резюмировал он.
Напомним, Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.
Он также заявил о роспуске Рады.