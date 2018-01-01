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Президент: Наши союзники быстро реагируют на факты агрессии России против Украины

Сегодня, 00:44
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Петр Порошенко

Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко отмечает быструю реакцию партнеров Украины на агрессию Российской Федерации в акватории Азовского моря.

"Вы видели соответствующую реакцию наших партнеров - США на саммите Большой 20, где и господин Майк Помпео четко заявил, что единственным условием США является немедленное освобождение украинских военных и возвращение боевых кораблей. Это чрезвычайно важно, что наши союзники и наши партнеры реагируют так быстро", - сказал Порошенко эфире программы Cвобода слова на телеканале ICTV.

Он также сообщил, что после обострения ситуации в акватории Азовского моря только за двое суток провел 18 телефонных переговоров с мировыми лидерами.

Он напомнил, что после телефонного разговора с Генеральный секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом последний сделал заявление об увеличении военного присутствия НАТО в Черном море.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Теги:   Международные отношения Украина Петр Порошенко Россия

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