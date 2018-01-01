"Президент может быть один". Садовый ответил на предложение Гриценко об объединении перед выборами
Мэр Львова и лидер партии Самопомич Андрей Садовый заявил, что не собирается объединяться с другими политическими силами перед президентскими выборами.
Об этом он сказал в эфире 24 канала на фоне призыва лидер партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко к консолидации.
"Президентская кампания начинается в январе 2019 года. Мы все понимаем, что кампании часто ломают все рейтинги. Поэтому я настроен идти и побеждать. Президент Украины должен быть один", - заявил Садовый.
В то же время он не исключил, что может объединиться с другими демократическими силами, однако лишь к выборам в Верховную Раду.
Отметим, что согласно данным Киевского международного института социологии, если бы президентские выборы проходили в ноябре, то Гриценко на них поддержали бы 4,6% (8,2% среди тех, кто уже определился) граждан, тогда как Садового - 1,3% (2,2%).
Ранее лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко призвал Святослава Вакарчука, Андрея Садового, Романа Бессмертного, Николая Томенко и других потенциальных кандидатов к объединению.
При этом сотрудничество с лидером партии Батькивщина Юлией Тимошенко он исключил.