"Президент может быть один". Садовый ответил на предложение Гриценко об объединении перед выборами Сегодня, 13:28 704 Цей матеріал також доступний українською Садовый не исключил объединение перед парламентскими выборами

Мэр Львова и лидер партии Самопомич Андрей Садовый заявил, что не собирается объединяться с другими политическими силами перед президентскими выборами.

Об этом он сказал в эфире 24 канала на фоне призыва лидер партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко к консолидации.

"Президентская кампания начинается в январе 2019 года. Мы все понимаем, что кампании часто ломают все рейтинги. Поэтому я настроен идти и побеждать. Президент Украины должен быть один", - заявил Садовый.

В то же время он не исключил, что может объединиться с другими демократическими силами, однако лишь к выборам в Верховную Раду.

Отметим, что согласно данным Киевского международного института социологии, если бы президентские выборы проходили в ноябре, то Гриценко на них поддержали бы 4,6% (8,2% среди тех, кто уже определился) граждан, тогда как Садового - 1,3% (2,2%).

Ранее лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко призвал Святослава Вакарчука, Андрея Садового, Романа Бессмертного, Николая Томенко и других потенциальных кандидатов к объединению.

При этом сотрудничество с лидером партии Батькивщина Юлией Тимошенко он исключил.