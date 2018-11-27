27 ноября 2018, вторник

Президент имеет право объявить мобилизацию без согласования Рады - Парубий

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Президент сможет объявить мобилизацию без решения Рады
Фото: АПУ

Президент сможет объявить мобилизацию без решения Рады

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, после введения военного положения в десяти областях Украины президент Петр Порошенко имеет право объявлять мобилизацию без согласования с парламентом.

"Мы упростили механизм. Условно, если завтра произойдут агрессивные действия, мы дали возможность президенту в течение этих 30 дней [действия военного положения] объявить мобилизацию своим указом. Мы расширили полномочия президента", -  цитирует Парубия Интерфакс-Украина.

По его словам, для объявления мобилизации в условиях мирного времени президент должен направить соответствующий законопроект в Верховную Раду, и депутаты принимают решение – закон о мобилизации.

Ранее Андрей Парубий заявил, что военное положение в десяти областях Украины вступит в силу со дня публикации соответствующего закона. По его словам, скорее всего, это произойдет 28 ноября в течение дня.

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Напомним, что 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

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Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.

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