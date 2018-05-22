Президент Эстонии Кальюлайд посетит Донбасс

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Петр Порошенко и Керсти Кальюлайд, Киев, 22 мая
Фото: пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко и Керсти Кальюлайд, Киев, 22 мая

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Донбасс с целью лично убедиться в том, что война на востоке Украины угрожает всей Европе.

Об этом Кальюлайд заявила на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко во вторник в Киеве.

"Я посещу восточный регион Украины именно для того, чтобы убедиться, что конфликт находится в горячей стадии, и что это не "замороженный" конфликт, что это тот конфликт, который влияет каждый день на жизнь людей, и что это конфликт, который угрожает всей Европе", - цитирует Кальюлайд Интерфакс-Украина.

В свою очередь, Порошенко поблагодарил Эстонию за поддержку Киева в вопросе введения миротворцев ООН на территории оккупированного Донбасса, включая неконтролируемый участок украино-российской границы.

Напомним, США и Украина предложили разместить миротворческий контингент под мандатом ООН на всей территории Донбасса, включая неконтролируемые участки границы с РФ. Киев считает, что миротворцы смогут стать твердым гарантом достижения мира.

В то же время Россия, контролирующая боевиков на востоке Украины, выступает за ограничение мандата миротворцев ООН только территорией на линии соприкосновения.

Несколько стран уже согласились принять участие в миротворческой миссии.

 

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