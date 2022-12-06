Контроль одесских депутатов и бюджета. Бизнесмен Кауфман и экс-нардеп Грановский получили подозрения от НАБУ 6 декабря, 16:53 В Одессе раскрыли преступную схему (Фото:НАБУ / Facebook)

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура во вторник, 6 декабря, сообщили о подозрении бизнесмену Борису Кауфману и экс-нардепу Александру Грановскому, которых считают создателями преступной организации.

Как сообщает пресс-служба САП в Telegram, подозрения получили три участника преступной организации, которая контролировала Одесский горсовет, бюджетные расходы города, работу коммунальных предприятий и «совершала другие коррупционные преступления».



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В САП рассказали, что действия бизнесмена и народного депутата IV созыва, которых правоохранители считают организаторами преступной схемы, квалифицировали по ч. 1. ст. 255 (создание преступной организации, от семи до 12 лет тюрьмы), ч. 3 ст. 369 УК Украины (неправомерная выгода служебному лицу, от четырех до восьми лет тюрьмы). Их доверенному лицу инкриминируют ч. 2 ст. 255 (участие в преступной организации, от пяти до 12 лет тюрьмы) и ч. 3 ст. 369 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.



По версии следствия, с осени 2021 года преступная организация распоряжалась бюджетными деньгами, контролировала вопросы застройки в Одессе, работу коммунальных предприятий и сотрудничество с частным сектором рынка. Ее участники подкупали чиновников и депутатов горсовета, чтобы те принимали нужные им решения.

«Фактически преступная организация контролировала все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки дня сессий Одесского городского совета», — отметили в САП.

Имена подозреваемых не называют, но, по данным источника агентства Интерфакс-Украина, речь о Борисе Кауфмане и Александре Грановском.

Накануне издание Думская сообщило, что сотрудники НАБУ 5 декабря пришли в мэрию Одессы и изымали документы в юридическом и финансовом департаментах, кабинетах мэра Геннадия Труханова и его заместителей.

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