За решетку пожизненно. Генпрокурор Кравченко призвал Раду ужесточить наказание для убийц и насильников детей

13 октября, 19:03
Как считает генпрокурор Руслан Кравченко, перспектива никогда больше не выйти на свободу должна стать сдерживающим фактором для тех, кто планирует преступления против детей (Фото: www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv/)

Генпрокурор Руслан Кравченко предложил ужесточить уголовную ответственность за особо тяжкие преступления против детей — и обратился в комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Соответствующее заявление он опубликовал 13 октября на своей странице в Facebook.

Как заявил генпрокурор, согласно нынешней версии украинского законодательства за убийство ребенка виновные могут получить максимум 15 лет лишения свободы и даже шанс на досрочное освобождение — что, по его мнению, несправедливо.

«И здесь вопрос риторический: может ли хоть какой-то приговор быть справедливым, когда отняли жизнь ребенка, его право расти, достигать чего-то в жизни. Мы никогда не узнаем, кем могли бы стать дети, чью жизнь отняли преступники: известными на весь мир футболистами или гениальными учеными, водителями или правоохранителями? Страна потеряла часть своего будущего. А преступник, отбыв определенный срок, может вернуться к нормальной жизни. Поэтому, я считаю, и именно с этим обратился к членам комитета, что приговор за такие преступления должен быть максимально справедливым — безальтернативное пожизненное заключение», — заявил Кравченко.

Как считает генпрокурор, перспектива никогда больше не выйти на свободу должна стать сдерживающим фактором для тех, кто планирует преступления против детей.

Согласно статистике, озвученной Кравченко, за последние 19 месяцев в Украине 67 детей стали жертвами умышленных убийств, а 531 ребенок пострадал от сексуального насилия (из них 360 — младше 14 лет)

«Каждый этот случай — трагедия и невыразимая боль. Это голос родителей и детей, которые просят о защите. Справедливость должна быть жесткой, а наказание — соразмерным преступлению», —сказал Кравченко.

Он также напоминил, что в последнее время украинские прокуроры в нескольких резонансных делах смогли добиться приговоров о пожизненном лишение свободы

В частности, такое наказание получил убийца 16-летнего Максима Матерухина, погибшего на фуникулере в Киеве, и 41-летний мужчина из Харькова за совершение преступлений против половой свободы малолетнего ребенка.

Еще два таких приговора вынесли в Днепропетровской области для 44-летнего преступника, который изнасиловал и развратил трех малолетних детей, и мужчины, убившего несовершеннолетнего ребенка и совершившего сексуальное насилие, подытожил генпрокурор Кравченко.

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   Верховная Рада Изнасилование Убийство генпрокурор Украины Руслан Кравченко

