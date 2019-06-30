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Пресс-служба Медведчука опровергла информацию о покупке им Интера

Вчера, 22:52
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REUTERS/Vasily Fedosenko

Медведчук влияет на NewsOne, 112, ZIK.

Пресс-служба одного из руководителей партии Оппозиционная платформа — За жизнь и кума Путина Виктора Медведчука опровергает информацию о покупке им части украинского телеканала Интер.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Медведчука.

«Ряд СМИ распространяет ложную информацию о якобы приобретении Медведчуком телеканала Интер. Эта информация не соответствует действительности. Нет ни факта приобретения канала или доли в нем, ни каких-либо планов по осуществлению подобного соглашения», — заявили в пресс-службе.

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Накануне Telegram-канал Украинского Института анализа и менеджмента политики сообщал, что Медведчук якобы купил у Дмитрия Фирташа 80% акций Интера.

Теги:   Интер Виктор Медведчук

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