Пресс-служба Медведчука опровергла информацию о покупке им Интера Вчера, 22:52 1165 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Vasily Fedosenko Медведчук влияет на NewsOne, 112, ZIK. REUTERS/Vasily Fedosenko

Пресс-служба одного из руководителей партии Оппозиционная платформа — За жизнь и кума Путина Виктора Медведчука опровергает информацию о покупке им части украинского телеканала Интер.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Медведчука.

«Ряд СМИ распространяет ложную информацию о якобы приобретении Медведчуком телеканала Интер. Эта информация не соответствует действительности. Нет ни факта приобретения канала или доли в нем, ни каких-либо планов по осуществлению подобного соглашения», — заявили в пресс-службе.

Накануне Telegram-канал Украинского Института анализа и менеджмента политики сообщал, что Медведчук якобы купил у Дмитрия Фирташа 80% акций Интера.