Пресс-секретарь Зеленского объяснила призыв «не открывать ответный огонь» Сегодня, 17:35 Цей матеріал також доступний українською Минобороны Минобороны

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель пояснила, что фраза представителя Украины на Минских переговорах о запрете открывать ответный огонь во время обстрелов на Донбассе была неправильно интерпретирована.

«Леонид Данилович Кучма никогда не говорил, что украинским военным нельзя открывать огонь. Фраза, которая разошлась в СМИ, вырвана из контекста. В контексте речь шла о том, что это взаимное обязательство», — заявила она.

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По словам пресс-секретаря президента, призыв не стрелять в ответ касается как украинской стороны, так и российских гибридных войск.

«Украинская сторона должна это сделать со своей стороны, но и российская — обязательно должна остановить огонь со своей. И призыв прекратить огонь, не стрелять, касался, прежде всего, противоположной стороны. Это путь с двусторонним движением», — отметила Мендель.

Напомним, 5 июня представители ТКГ на переговорах в Минске договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.

Представитель Украины в ТКГ по Донбассу экс-президент Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях относительно режима тишины на Донбассе норму «не стрелять в ответ».

Также Кучма выступил с инициативой о снятии экономической блокады с временно оккупированных районов Донбасса.