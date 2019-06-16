Пресс-секретарь опроверг выдвижение фигуранта дела Гандзюк от партии Гройсмана Сегодня, 09:21 Цей матеріал також доступний українською Украинская стратегия / Facebook Украинская стратегия Гройсмана не будет выдвигать мажоритарщиков вообще Украинская стратегия / Facebook

Пресс-секретарь Владимира Гройсмана Василий Рябчук завил, что партия Украинская стратегия не выдвигает кандидатом в нардепы вероятно одного из заказчиков убийства Екатерины Гандзюк Андрея Гордеева.

Об этом он сообщил в своем Facebook.



«Это абсурд уже потому, что неделю назад было сказано, что Украинская стратегия Гройсмана не будет выдвигать мажоритарщиков. Но еще более абсурдно предположить, что Владимир Гройсман мог бы поддержать выдвижение человека, который может быть причастен к этому жестокому убийству. Он четко заявлял свою позицию — необходимо найти и наказать всех исполнителей и заказчиков», — заявил Рябчук.

Ранее активисты из общественной инициативы Кто заказал убийство Кати Гандзюк? утверждали, что партия Владимира Гройсмана Украинская стратегия собирается выдвинуть на одном из херсонских мажоритарных округов одного из заказчиков убийства — Андрея Гордеева.

Владимир Гройсман создал политическую партию Украинская стратегия. В первую пятерку вошли министр образования Лилия Гриневич, министр культуры Евгений Нищук, министр Кабмина Александр Саенко и первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова.

Напомним, Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк и назначил им наказание.

Екатерина Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с привлечением 30−39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.



31 июля в Херсоне на нее было совершено нападение. Ее облили серной кислотой, в результате активистка получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

В нападении на Гандзюк подозревались пять человек: Владимир Васянович, Никита Грабчук (ему инкриминируют непосредственно исполнение), Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский и Сергей Торбин. Все признали свою вину.