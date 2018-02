Порошенко проводит пресс-конференцию: онлайн

В среду, 28 февраля, президент Украины Петр Порошенко проводит пресс-конференцию Вызовы-2018. Мероприятие, старт которого анонсирован в 15:00, пройдет в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе Мистецький арсенал.

Напомним, предыдущая пресс-конференция Петра Порошенко состоялась 14 мая 2017 года. Она была посвящена предоставлению Украине безвизового режима с Евросоюзом.

16:34 Про споры с МВФ. Я - первый украинский президент, при котором Украина получила пять траншей МВФ. Все меморандумы пишутся и пописываются в Украине, подписи МВФ там нет. Я не принимаю участия в переговорах с МВФ, но встречаюсь с его руководителями. Не позволю, чтобы нам кто-то что-то диктовал. Законы не пишет президент, а принимает парламент. Закон об антикоррупционном суде должен быть принят. И это нужно не МВФ, а чтобы завершить формирование антикоррупционной инфраструктуры. Говорит о своем участии в назначениях антикоррупционеров и создании антикоррупционных законов.

16:29: Уточнение - двоих заложников должны вернуть до конца недели, возможно, даже в пятницу.

16:27 Встречался с Тимошенко, как и с другими руководителями парламентских фракций. Обсуждали кандидатуры членов ЦИК. Принимать участие в парламентских выборах не собираюсь.

16:21 Про Саакашвили - гражданство у него не забирал. Предоставил ему все возможности, но результаты отсутствовали. Когда получил представление соответствующей комиссии не имел другого выбора, кроме лишения гражданства. Больших политических проблем в Украине из-за него нет. Саакашвили сам разрушил все мечты и надежды, связанные с ним. Реадмисиию провели юридически безупречно.

16:20 У Одессы прекрасные перспективы. Скоро туда приеду.

16:18 Украинские корабли из Крыма вернем вместе с Крымом.

16:16 Про Польшу. Наши отношения динамичны. Политики должны заниматься будущим, а прошлое оставить историкам. Неправильно запрещать въезд, как и запрещать эксгумацию, созданная комиссия должна это урегулировать.

Фото: пресс-служба президента

16:12 Я не беспокоюсь о рейтингах - или делаешь реформы, или беспокоишься о рейтингах. Я не Бог и не могу сказать, кто убил журналиста Шеремета. Я готов сделать все, чтобы ввести любого иностранного следователя в группу, котоаря занимается расследованием. Я открыт к вашим предложениям. УП не приватизировала Шеремета.

16:05 Про заложников - процесс не замедлился, недавно вернули 70 заложников. Передал привет Сущенко и выразил надежду на его освобождение сразу после "приговора" российского суда. Скоро еще двоих заложников вернем домой.

16:00 Как так получается, что в стране все плохо, а у вас все хорошо? Как это быть президентом-олигархом, где люди выживают, а не живут? Чувствуете ли вы ценностное несоответствие себя ситуации в стране? Ответ: я готов рассказать, что я изменил с 2014 года (перечисляет проблемы 2014 года). Я не хочу ссылаться на Мингарелли, который говорил, кто не видел реформ в Украине, тот, мягко говоря, необъективен. Я не хочу обсуждать свою жизнь сейчас, она не сахар. Приглашаю вас провести день со мной. Договорились. Когда я избирался мое состояние было больше, чем сейчас. Олигархи начали платить налоги, государственные предприятия стали работать на государство, а не на олигархов.

15:57 Еще один вопрос про выборы. Ответ: Я 100% буду принимать участие в президентских выборах в Украине - как избиратель. После выборов буду жить в Украине в любом качестве. Я не проиграл еще в своей жизни ни одной избирательной кампании.

Фото: пресс-служба президента

15:50 Еще один вопрос о Мальдивах - почему не было фамилии президента в списке пассажиров самолета летевшего на Мальдивы. Летал ли с президентом Ложкин и проверяли ли на детекторе лжи сотрудников аэропорта, чтобы узнать источник утечки информации. Ответ - все было законно, компетентные органы смогут найти информацию о пересечении границы в базе данных пограничников. У президента нет отпусков.

15:44 Дмитрий Гордон спрашивает о полуподпольных, в том числе вооруженных формированиях, и о том, защитит ли его власть от организации Сокол Олега Тягнибока. В ответ Порошенко говорит об опасности работы сотрудников правоохранительных органов. Упомянув о Национальных дружинах, подчеркивает, что монополия на власть принадлежит государству. Если Тягнибок хочет выразить протест - это его право, если он хочет применить незарегистрированное оружие - за это должна быть ответственность. "Частные армии" в СМИ появились еще в 2014 году. Мы должны изменить и законодательство, которое должно обеспечить эффективность деятельности полиции.

15:41 Решение об участии в передвыборной кампании буду принимать после ее начала. Пока не занимаюсь предвыборной кампанией.

15:38 Вопрос про Мальдивы. 24 часа я выполняю функции президента и главнокомандующего и никому не передоручал эти обязанности в начале января. Границу пересекал по своему паспорту. Самолет и отель оплатил со своего счета в украинском банке и в поданной декларации это будет отображено. Из бюджета на это не было потрачено ни копейки. Об этом сразу после возвращения пресс-служба проинформировала общественность.

15:32 Вопрос от Интерфакса - о миротворческой миссии - кто возглавит объединенное командование и не усложнит ли она ситуацию. В ответ Порошенко перечисляет задания миротворческой миссии, отдельно подчеркнув, что страны-агрессоры и страны-соседи не могут принимать участие в миссии. Говорит, что миротворческую миссию намерены обсудить в Нормандском формате. Это единственный способ остановить войну на Донбассе. Две кандидатуры на должность начальника объединенного штаба уже есть. Это будут боевые генералы, которые смогут полной мерой использовать возможности для обороны страны, предоставленные законом про реинтеграцию.

15:31 Популизм и атаманщина - еще два вызова, которые стоят перед Украиной так же остро, как и сто лет назад.

15:24: Ровно 4 года назад я был в Крыму и видел этих "маленьких зеленых человечков", которые начали аннексию.

15:23 Одним из ключевых вызовов является бедность.

15:21 Даже во время войны мы должны принять назначение гражданского министра обороны и провести ряд реформ, чтобы перевести страну на стандарты НАТО.

15:17 Ключевым вызовом продолжает оставаться война Российской Федерации против Украины.

15:16 Сейчас моя команда обсуждает возможность закрепления стремления членства в Евросоюзе и НАТО в преамбуле Конституции.

15:14 Про безвиз: прошу не верить тем, кто прогнозирует приостановление безвиза.

15:13 Порошенко перечисляет успехи Верховной Рады за последний год.

15:11 Порошенко заявил, что ожидает от Рады решения о создании антикоррупционного суда в ближайшие несколько недель.

15:09 Президент говорит, что ждет от Рады ряда назначений. Среди них назначение главы Нацбанка, нового состава ЦИК и аудитора НАБУ.

15:06 Пресс-конференция началась.

Ukraine’s Poroshenko about to begin press conference in Kyiv, his first here since last May. Outside, protesters calling for impeachment. Inside, dozens of the country’s journalists hoping for a chance to get answers to their questions. pic.twitter.com/lWwIOjhBaK