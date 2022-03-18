СМИ сообщили, что глава ГБР просит для сотрудников в тылу военные премии. В ведомстве отреагировали 18 марта, 14:37 Цей матеріал також доступний українською В ГБР сообщили, что просят о премиях для тех сотрудников, которые находятся на передовой (Фото:ГБР/Facebook)

Директор Госбюро расследований Алексей Сухачев обратился к премьер-министр Денису Шмыгалю с просьбой выделить премии в размере 30 тысяч гривен для сотрудников и руководителей на фоне войны России против Украины, пишет УП со ссылкой на письмо.

В документе Сухачев просит Шмыгаля внести ГБР в перечень ведомств, сотрудникам которых полагается военная премия.

Он ссылается на ряд законов и отмечается, что на сотрудников ГБР должны распространяться условия обеспечения, такие же, как и у работников Нацполиции.

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По данным журналистов издания, с начала войны России против Украины сотрудников ГБР перевели в основном в западные области страны.

В частности, главное следственное управление, за исключением отдельных отделов, якобы переведено во Львовскую и Ивано-Франковскую области.

Фото: УП

Фото: УП

Фото: УП

В пресс-службе ГБР уже отреагировали на публикацию журналистов.

Там отметили, что просьба о премиях касается исключительно работников подразделения специального назначения ГБР, которые с самого начала вторжения находятся на передовой.

«Они бок о бок с подразделениями Главного управления разведки, Нацполиции и другими выполняют боевые задания», — уточнили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что все подразделения ГБР находятся по местам своей дислокации, за исключением тех регионов, где дут активные боевые действия.

«Работники Центрального аппарата, включая руководство ДБР, находятся в Киеве, а следователи и оперативные работники выполняют определенные задачи. Исключением являются разве что подразделения регионов, где идут активные боевые действия. Даже несмотря на это, передислокация касается преимущественно административных отделов и работниц-женщин», — добавили в ГБР.

В ведомстве напомнили, что правоохранителей выявляют враждебные ДРГ, возбуждают уголовные производства по коллаборантам, и делают «многое другое для противодействия российской агрессии и соблюдению правопорядка в Украине».

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