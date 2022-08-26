«Дело не в персоналиях». Когда Шмыгаля могут отправить в отставку — Мартыненко

26 августа, 14:35
Эксклюзив НВ
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Facebook)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Facebook)

Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля могут отправить в отставку, только если Кабинет министров будет реорганизован, убежден генеральный директор Интерфакс-Украина Александр Мартыненко.

Об этом он рассказал в эфире Радио НВ:

«Дело не в персоналиях, а в структуре Кабмина, в готовившейся реформе. Если она будет принята (сокращение министерств, ведомств имею в виду), это одна история. Тогда возможна отставка не только премьера, но и полностью переформатирование Кабмина. Если этого не будет, я не вижу, почему и как может произойти отставка Шмыгаля».

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=5E5G38fdnSA

Политолог Николай Давидюк после увольнения генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова выражал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский уволит и Шмыгаля, ведь «с точки зрения вызовов, которые есть сейчас, он до конца не понимает, где находится».

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Ранее журналист Украинской правды Роман Романюк тоже предполагал, что работа Кабинета министров при премьерстве Шмыгаля не нравится Офису президента из-за «бюрократии уровня облсовета» и отсутствия прорывных проектов. Романюк утверждает, что вопрос увольнения премьер-министра несколько раз поднимался еще до полномасштабного российского вторжения.

Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Реформа Кабинет министров Украины Отставка Кабмина Отставка Радио НВ Денис Шмыгаль

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