«Дело не в персоналиях». Когда Шмыгаля могут отправить в отставку — Мартыненко 26 августа, 14:35 Эксклюзив НВ Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Facebook)

Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля могут отправить в отставку, только если Кабинет министров будет реорганизован, убежден генеральный директор Интерфакс-Украина Александр Мартыненко.

Об этом он рассказал в эфире Радио НВ:

«Дело не в персоналиях, а в структуре Кабмина, в готовившейся реформе. Если она будет принята (сокращение министерств, ведомств имею в виду), это одна история. Тогда возможна отставка не только премьера, но и полностью переформатирование Кабмина. Если этого не будет, я не вижу, почему и как может произойти отставка Шмыгаля».

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Политолог Николай Давидюк после увольнения генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова выражал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский уволит и Шмыгаля, ведь «с точки зрения вызовов, которые есть сейчас, он до конца не понимает, где находится».

Ранее журналист Украинской правды Роман Романюк тоже предполагал, что работа Кабинета министров при премьерстве Шмыгаля не нравится Офису президента из-за «бюрократии уровня облсовета» и отсутствия прорывных проектов. Романюк утверждает, что вопрос увольнения премьер-министра несколько раз поднимался еще до полномасштабного российского вторжения.

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