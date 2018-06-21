Премьер Владимир Гройсман отчитывается за два года. Кого удовлетворила работа правительства

Рост экономики, хотя и незначительный, пенсионная реформа, запущенная децентрализация и медицинская, а также образовательная реформы. Премьер Владимир Гройсман отчитывается за два года. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Отчет правительства в Комитете по вопросам экономической политики

"Нам удалось достичь экономического роста в прошлом году около 2,5%. Объемы могут быть выше, мы поставили приоритет от 5%. Должен быть ряд важных условий - от защиты бизнеса и инвестиций к изменению регуляционного законодательства, которое позволяет более легко вести бизнес в Украине. В том числе, законодательства о приватизации", - отметил Гройсман в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики.

Премьер-министр отметил, что отчет правительства был подан в парламент еще 15 февраля, как и предусмотрено законом, и выразил надежду, что Кабмин и в дальнейшем будет продолжать ежемесячные встречи с парламентариями и традицию ежеквартальных отчетов.

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По его словам, сейчас Украина движется к экономическому росту и прогнозируемости, контролируемой инфляции. В прошлом году правительство взяло курс на рост социальных стандартов. Вспомнил Гройсман и о начале пенсионной реформы, стартовавшей осенью прошлого года. В результате - повысили пенсии для 9 млн пенсионеров.

Чем доволен премьер-министр в своей работе

Премьер похвастался, что его команде удалось "начать путь образовательной реформы" и "преодолеть беспорядок в системе здравоохранения". К своим заслугам он приписал запуск приватизации. Положительную динамику Владимир Гройсман отметил и в процессах децентрализации, и в улучшении инфраструктуры, в частности дорожного покрытия.

Профильный комитет остался доволен отчетом правительства

Также во время отчета правительства Владимир Гройсман рассказал, что за следующие пять лет Украина должна вернуть кредиторам 33 млрд долларов.

Отчет планировался 18 апреля, но его перенесли на 20 июня. Официальный повод - командировка в Вашингтон председателя комитета Андрея Иванчука. В первые минуты заседания Андрей Иванчук похвалил Владимира Гройсмана, а просчеты правительства списал на войну.

"Стране, которая 4 года находится в войне, огромные ресурсы государственного бюджета отправляются на защиту нашей независимости. Правительству в 2017 году удалось обеспечить и стабилизировать экономический рост. В тот период, когда крупнейшие выплаты по внешним заимствованиям легли на их плечи. И это правительство дальше систематически работает над реформированием нашей страны", - сказал Иванчук.

До сих пор не сделано

Для оценки работы правительства и ситуации в стране можно проанализировать несколько показателей - это рост экономики, доходы бюджета, объем прямых иностранных инвестиций, условия ведения бизнеса и уровень жизни населения, рассказывает экономист, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

Увеличение социальных платежей не совсем правильно называть ростом. На самом деле, это частичная индексация той инфляции, которая проходила за последние четыре года. Официально она составляла около 120%. А рост ВВП на 2% - это фактически нулевой уровень, особенно после падения ВВП в 2014-2015 годах более чем на 20%, говорит Борис Кушнирук.

"Я положительно отношусь к правительству, что оно меньше связано с коррупционными схемами. Но в какой мере оно решает задачи, стоящие перед страной, здесь есть вопросы. Вещи, которые нужно было сделать вчера, до сих пор не сделаны", - подчеркнул Кушнирук.

Затягивание отчета связано с предотвращением критики в адрес Кабмин, считает руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

В 2014-2015 годах ВВП упало более чем на 20%

Он рассказал, что Владимир Гройсман получил политическую поддержку со стороны Народного фронта. Поэтому удержаться в кресле премьера будет несложно.

"Еще год назад он был перспективной фигурой в картеле власти. Несмотря на мощную промокомпанию правительства деятельности Гройсмана, он сохранится, но политическая перспектива выглядит для него весьма сомнительной", - отметил Золотарев.

В итоге профильный Комитет остался доволен отчетом правительства. За проголосовали единогласно. Далее он должен быть передан для голосования в сессионный зал.

Напомним, что премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что будет участвовать в очередных парламентских выборах в 2019 году.