Премьер-министр поручил налоговой проверить Сумскую таможню из-за удобрений из РФ

На фоне сообщений об обходе антидемпинговых пошлин в отношении минеральных удобрений из РФ со стороны Сумской таможни премьер-министр Владимир Гройсман поручил Государственной фискальной службе провести соответствующую проверку.

Об этом он сказал на заседании правительства в среду, 18 апреля, передает Укринформ.

"Мы внедрили эффективные меры антидемпинговых пошлин. Если кто-то их обходит - это нарушение закона. Правительственное поручение ГФС - комплексная проверка на Сумской таможне с обнародованием конкретных результатов этой проверки", - распорядился Гройсман.

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Ранее сообщалось, что Украина увеличила антидемпинговые пошлины на импорт российской селитры.