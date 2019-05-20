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Премьер Гройсман поздравил Зеленского со вступлением в президентскую должность

20 мая, 10:43
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Премьер Гройсман поздравил Зеленского со вступлением в президентскую должность - фото

Volodymyr Groysman/Facebook

Гройсман пожелал Зеленскому «успехов в служении на благо Украины»

В понедельник, 20 мая, после церемонии инаугурации в Верховной Раде премьер-министр Владимир Гройсман поздравил Владимира Зеленского со вступлением в должность главы государства.

Об этом он написал у себя в Facebook.

«Поздравляю Владимира Зеленского со вступлением в должность главы государства. Украина продемонстрировала миру прозрачность и демократичность избирательного процесса. И процесс передачи власти также прошел честно, прозрачно и мирно», — написал глава правительства.

Кроме того, он пожелал новому президенту «успехов в служении на благо Украины».

Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов Владимир Зеленский вступил в должность главы государства.

Напомним, по итогам обработки ЦИК 100% протоколов он стал победителем второго тура президентских выборов в Украине с результатом в 73,22% голосов избирателей.

Теги:   Инаугурация Владимир Гройсман Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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