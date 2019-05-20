Премьер Гройсман поздравил Зеленского со вступлением в президентскую должность
В понедельник, 20 мая, после церемонии инаугурации в Верховной Раде премьер-министр Владимир
Гройсман поздравил Владимира Зеленского со вступлением в должность главы
государства.
Об этом он написал у себя в Facebook.
«Поздравляю Владимира Зеленского со вступлением в должность главы государства. Украина продемонстрировала миру прозрачность и демократичность избирательного процесса. И процесс передачи власти также прошел честно, прозрачно и мирно», — написал глава правительства.
Кроме того, он пожелал новому президенту «успехов в служении на благо Украины».
Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов Владимир Зеленский вступил в должность главы государства.
Напомним, по итогам обработки ЦИК 100% протоколов он стал победителем второго тура президентских выборов в Украине с результатом в 73,22% голосов избирателей.