«Мы уже пошли на многие уступки». Кислица рассказал, где и как должна остановиться война РФ против Украины

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица (Фото: REUTERS/Eduardo Munoz)

Война, развязанная Россией против Украины, должна быть остановлена прекращением огня на текущей линии соприкосновения .

Такое мнение высказал первый заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица турецкому агентству Anadolu.

«Позиция президента [США Дональда] Трампа и Украины одинакова: война должна быть остановлена прекращением огня на нынешней линии соприкосновения», — заявил Кислица.

Реклама

Он добавил, что после этого все переговоры должны быть на основе этой линии.

«Обсуждение других территориальных вопросов — это ответственность руководства Украины и Кремля», — подчеркнул Сергей Кислица.

Отвечая на вопрос, какое предложение украинское правительство может предъявить Москве для достижения мирного соглашения, Кислица указал, что стремление Украины к миру являются очевидным.

«Мы уже пошли на многие уступки, поэтому я считаю, что не украинскому правительству надо угождать российскому», — сказал дипломат.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

Впоследствии Трамп написал в соцсети, что предложил Украине «остановить убийства».

«Они должны остановиться там, где находятся сейчас. Пусть оба объявят о победе, пусть история рассудит! Хватит стрелять, хватит убивать, хватит тратить огромные и непомерные суммы денег», — написал американский лидер в Truth Social.

21 октября европейские лидеры обнародовали заявление, в котором поддержали немедленное замораживание линии фронта в Украине. Президент Украины поддержал идею и подписал документ.

Агентство Bloomberg сообщило, что власти Украины и европейские союзники готовят план из 12 пунктов по прекращению войны. План, в частности, может предусматривать создание «миротворческого совета» во главе с Дональдом Трампом и постепенное снятие санкций с России. Президент Украины, комментируя эту информацию, говорил, что это «план по прекращению огня», который еще не готов и который предлагают некоторые европейские союзники Украины.

3 ноября Зеленский опроверг информацию о существовании согласованного «мирного плана из 12 пунктов», который разработала Европа.