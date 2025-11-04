«Мы уже пошли на многие уступки». Кислица рассказал, где и как должна остановиться война РФ против Украины
Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица (Фото: REUTERS/Eduardo Munoz)
Война, развязанная Россией против Украины, должна быть остановлена прекращением огня на текущей линии соприкосновения.
Такое мнение высказал первый заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица турецкому агентству Anadolu.
«Позиция президента [США Дональда] Трампа и Украины одинакова: война должна быть остановлена прекращением огня на нынешней линии соприкосновения», — заявил Кислица.
Он добавил, что после этого все переговоры должны быть на основе этой линии.
«Обсуждение других территориальных вопросов — это ответственность руководства Украины и Кремля», — подчеркнул Сергей Кислица.
Отвечая на вопрос, какое предложение украинское правительство может предъявить Москве для достижения мирного соглашения, Кислица указал, что стремление Украины к миру являются очевидным.
«Мы уже пошли на многие уступки, поэтому я считаю, что не украинскому правительству надо угождать российскому», — сказал дипломат.
17 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.
Впоследствии Трамп написал в соцсети, что предложил Украине «остановить убийства».
«Они должны остановиться там, где находятся сейчас. Пусть оба объявят о победе, пусть история рассудит! Хватит стрелять, хватит убивать, хватит тратить огромные и непомерные суммы денег», — написал американский лидер в Truth Social.
21 октября европейские лидеры обнародовали заявление, в котором поддержали немедленное замораживание линии фронта в Украине. Президент Украины поддержал идею и подписал документ.
Агентство Bloomberg сообщило, что власти Украины и европейские союзники готовят план из 12 пунктов по прекращению войны. План, в частности, может предусматривать создание «миротворческого совета» во главе с Дональдом Трампом и постепенное снятие санкций с России. Президент Украины, комментируя эту информацию, говорил, что это «план по прекращению огня», который еще не готов и который предлагают некоторые европейские союзники Украины.
3 ноября Зеленский опроверг информацию о существовании согласованного «мирного плана из 12 пунктов», который разработала Европа.