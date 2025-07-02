Украина на всех уровнях выясняет с США детали по поставкам военной помощи — Зеленский

2 июля, 19:44
Зеленский отреагировал на информацию о прекращении помощи США (Фото: Офис президента)

Зеленский отреагировал на информацию о прекращении помощи США (Фото: Офис президента)

Украина и США сейчас выясняют детали по поставкам оборонной поддержки, в частности, ПВО, на всех рабочих уровнях. Об этом в среду, 2 июля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Глава государства заявил, что заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова и министра иностранных дел Андрея Сибиги, в частности, об отношениях с США.

«Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами выясняют все детали по поставкам оборонной поддержки, в том числе компонента ПВО. Так или иначе должны обеспечить защиту для наших людей», — подчеркнул президент.

1 июля издание Politico сообщило, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет для систем ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за беспокойства по поводу чрезмерного сокращения собственных арсеналов США. По данным издания, решение было принято еще в начале июня, но вступило в силу только теперь.

Часть военной помощи от США была остановлена на пути в Украину — NYT

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после осмотра помощи Министерством обороны и поддержки других стран.

2 июля Министерство обороны Украины в ответ на заявление Белого дома о прекращении передачи Киеву некоторых видов оружия сообщило, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

В тот же день МИД Украины писал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса. Отмечалось, что Украина и США проводят консультации по оборонным поставкам, которые продолжаются сейчас на всех уровнях, и дальнейших контактов между странами, которые будут способствовать восстановлению поставок оружия.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают поставки вооружения Украине, в том числе и ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины США военная помощь США

