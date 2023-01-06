Зеленский — украинцам: ПВО сделают все возможное, но не игнорируйте воздушную тревогу на праздники 6 января, 23:06 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 6 января, предупредил, что страна-агрессор Россия может продолжить обстрелы и удары по Украине в праздничные дни.

«Пожалуйста, помните, какое зло воюет против нас. Обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги, и особенно в эти праздничные дни», — сказал он.



Глава государства подчеркнул, что бойцы ПВО сделают все, что могут, но украинцы должны помочь им и заботиться о своей безопасности.

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Несмотря на «прекращение» огня, которое страна-террорист якобы объявила на 36 часов с 12:00 6 января, российские оккупанты продолжают обстреливать Украину. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 18:00 пятницы зафиксирован по меньшей мере один ракетный удар и 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Заместительница министра обороны Анна Маляр ранее напомнила, что за все девять лет войны против Украины Россия еще ни разу не соблюдала договоренности о перемирии.

Российский диктатор Владимир Путин 5 января «поручил» министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» «по всей линии боевого соприкосновения» в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Путин объяснил решение призывами своего приспешника, главы РПЦ патриарха Кирилла, а также якобы своей заботой о верующих.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ напомнил, что Украина, в отличие от страны-агрессора России, не атакует чужую территорию и не убивает мирных жителей, а уничтожает только военных оккупационной армии на украинской территории.



Зеленский заявил, что страна-террорист хочет, прикрываясь Рождеством, подогнать свою технику и солдат ближе к украинским позициям.