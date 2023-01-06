Зеленский — украинцам: ПВО сделают все возможное, но не игнорируйте воздушную тревогу на праздники

6 января, 23:06
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 6 января, предупредил, что страна-агрессор Россия может продолжить обстрелы и удары по Украине в праздничные дни.

«Пожалуйста, помните, какое зло воюет против нас. Обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги, и особенно в эти праздничные дни», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что бойцы ПВО сделают все, что могут, но украинцы должны помочь им и заботиться о своей безопасности.

Видео дня

Читайте также:

Несмотря на «прекращение» огня, которое страна-террорист якобы объявила на 36 часов с 12:00 6 января, российские оккупанты продолжают обстреливать Украину. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 18:00 пятницы зафиксирован по меньшей мере один ракетный удар и 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Читайте также:
Каковы настоящие задачи «рождественского перемирия» Путина и что указывает на неизменность его целей в войне — анализ ISW
Читайте также:

Трое украинских военных в Херсонской области, 4 января (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak) Шанс Украины на успех в борьбе. Как будет разворачиваться война — неизвестно, однако Украина имеет постоянный перевес на поле боя — The Economist

Заместительница министра обороны Анна Маляр ранее напомнила, что за все девять лет войны против Украины Россия еще ни разу не соблюдала договоренности о перемирии.

Российский диктатор Владимир Путин 5 января «поручил» министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» «по всей линии боевого соприкосновения» в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Путин объяснил решение призывами своего приспешника, главы РПЦ патриарха Кирилла, а также якобы своей заботой о верующих.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ напомнил, что Украина, в отличие от страны-агрессора России, не атакует чужую территорию и не убивает мирных жителей, а уничтожает только военных оккупационной армии на украинской территории.

Зеленский заявил, что страна-террорист хочет, прикрываясь Рождеством, подогнать свою технику и солдат ближе к украинским позициям.

https://www.youtube.com/embed/272ySMbiSjk
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия ПВО Ракетные удары Владимир Зеленский Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X