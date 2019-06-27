Верховный суд закрыл производство по делу о прекращении гражданства Саакашвили 27 июня, 21:37 926 Цей матеріал також доступний українською НВ Михеил Саакашвили НВ

Верховный cуд Украины решил закрыть производство о прекращении гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял отказ Саакашвили от иска о признании незаконным и отмене указа президента от 26 июля 2017 года № 196/2017 о прекращении его гражданства.

После этого производство по делу было закрыто.

Судом установлено, что президентским указом от 28 мая 2019 года в обжалуемый указ внесены изменения и положение об утрате Саакашвили гражданства Украины из него исключено.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский отменил решение пятого президента Петра Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили гражданства Украины.

Порошенко в июле 2017 года лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. Официальная причина — сокрытие данных, что он находился в розыске в Грузии.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников. Это сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в ресторане в центре Киева, доставили в аэропорт Борисполь и отправили на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что Саакашвили находился на территории Украины незаконно.

22 мая адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию президента Зеленского письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему гражданство Украины.