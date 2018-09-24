Прекращение договора о дружбе с РФ. Изменится ли что-то для Украины

Украина официально сообщила России, что не продлевает договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Соответствующую ноту МИД Украины направил российской стороне, сообщил глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Что предусматривал Договор

Договор о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией в 1997 году подписали экс-президенты Украины и России Леонид Кучма и Борис Ельцин. Он начал действовать в 1999 году после ратификации Верховной Радой и российской Госдумой.

Почти через 10 лет соглашение автоматически продлили на 10 лет. В частности, в документе говорилось, что обе стороны "уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ".

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Кроме того, отмечалось, что страны избегают применения силы. Декларировалась невозможность экономического или политического давления, а также вмешательства во внутренние дела. Согласно договору, Украина и Россия должны были в двустороннем порядке сокращать количество вооруженных сил и сотрудничать в вопросах государственной безопасности.

Урегулирование споров

Министр отметил, что в так называемом Большом договоре была даже не предусмотрена норма об урегулировании споров между государствами. Он добавил, что украинская сторона не даст России манипулировать приостановлением ряда двусторонних соглашений.

В РФ заявляли, что Украина обслуживает чужие геополитические интересы

Ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации называло шаги Украины по непролонгации Договора "деструктивными". В российском ведомстве отметили, что таким образом Украина пытается обслуживать чужие геополитические интересы, намекая на сотрудничество Украины со странами запада - США и ЕС.

Прекращение действия договора о дружбе не означает отмену взаимодействия между украинскими и российскими институтами, а также гражданами, отметил юрист-международник Евгений Огарков. В то же время к таким действиям, как разрыв дипломатических отношений, стоит относиться очень осторожно, ведь в мировой практике это обычно становится предпоследним шагом до объявления войны. По словам Огаркова, более целесообразно, чтобы у двух стран оставались определенные каналы коммуникации.

Вряд ли что-то изменит

Этот документ не работал, Российская Федерации многократно его нарушала, поэтому непродление договора вряд ли что-то изменит на практике, отметила политолог Олеся Яхно. Она отметила, что в Российской Федерации будут в ответ обвинять Украину в невыполнении условий договора, а также настаивать на том, что подписывали этот документ с другой украинской властью, которая имела противоположные идеологические убеждения.

"Для России гораздо важнее пропаганда. Конечно, она будет переводить всю вину на Украину. Пропаганда говорит, что Украина за все эти годы сама испортила отношения и виновата в войне", - сказала Яхно.