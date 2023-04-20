Украина движется к переходу от стадии военного баланса до преимущества ВСУ на поле боя — Данилов
Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)
Секретарь СНБО Алексей Данилов в четверг, 20 апреля, заявил, что следующий этап отношений Украины с союзниками — это обеспечение преимущества ВСУ над россиянами на поле боя. По его словам, Киев движется в нужном направлении.
Об этом он написал в Twitter.
«Следующий необходимый этап в наших отношениях с союзниками и партнерами — переход от стадии обеспечения военного баланса на поле боя к уровню достижения военного превосходства Украины над оккупационной армией Московии», — пишет Данилов.
Секретарь добавил, что это тяжелый процесс, но Украина движется в нужном направлении.
Завтра, 21 апреля, состоится очередная встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.
Президент Владимир Зеленский считает, что союзники Украины на встрече в формате Рамштайн должны обсуждать предоставление украинской армии долгожданного дальнобойного оружия.
Министр обороны Алексей Резников заявил, что приоритет Украины сейчас — построение многоуровневой системы ПВО/ПРО в кратчайшие сроки.