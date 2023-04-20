Украина движется к переходу от стадии военного баланса до преимущества ВСУ на поле боя — Данилов 20 апреля, 17:02 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Секретарь СНБО Алексей Данилов в четверг, 20 апреля, заявил, что следующий этап отношений Украины с союзниками — это обеспечение преимущества ВСУ над россиянами на поле боя. По его словам, Киев движется в нужном направлении.

Об этом он написал в Twitter.

«Следующий необходимый этап в наших отношениях с союзниками и партнерами — переход от стадии обеспечения военного баланса на поле боя к уровню достижения военного превосходства Украины над оккупационной армией Московии», — пишет Данилов.

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Секретарь добавил, что это тяжелый процесс, но Украина движется в нужном направлении.

Завтра, 21 апреля, состоится очередная встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

Президент Владимир Зеленский считает, что союзники Украины на встрече в формате Рамштайн должны обсуждать предоставление украинской армии долгожданного дальнобойного оружия.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что приоритет Украины сейчас — построение многоуровневой системы ПВО/ПРО в кратчайшие сроки.