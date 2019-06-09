Предвыборная программа президентской партии Слуга народа — главные тезисы Сегодня, 13:42 Цей матеріал також доступний українською Скриншот видео Слуга народа via Facebook Съезд партии Слуга народа Скриншот видео Слуга народа via Facebook

В воскресенье, 9 июня, на съезде партии президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа была утверждена предвыборная программа политсилы.

НВ публикует главные тезисы из документа, размещенного на официальной странице партии в Facebook.

Приоритетами партии названы очистка и обновление системы власти в Украине. Члены политсилы намерены отменить неприкосновенность народных депутатов и создать механизм наложения «народного вето» на новые законопроекты, не устраивающие общество.

Среди прочего, партия Слуга народа анонсировала возвращение ответственности для чиновников за незаконное обогащение, а также внедрение выборов по пропорциональной системе с открытыми списками.

Также в партии собираются вознаграждать граждан за выявление в коррупции, однако механизм этого не описан.

Финансирование оборонного сектора Украины собираются установить на уровне не менее 5% ВВП страны. Реформировать Вооруженные силы президентская партия собирается по стандартам НАТО.

Касательно внешней политики, партия, согласно ее программе, намерена принимать законы, способствующие евроатлантическому вектору развития страны.

Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей намерены «перезагрузить», а размер судебного сбора — уменьшить. В Слуге народа также собираются внедрить институт суда присяжных.

Право владения оружием партия собирается законодательно урегулировать, а также работать в направлении развития механизма защиты свидетелей.

Также в программе значится проведения национального экономического аудита с привлечением украинских и международных компаний — похожий аудит собираются провести и с госорганами, число которых могут сократить.

В партии хотят ввести налог на выведенный капитал, а ГФС лишить правоохранительных функций.

Говоря о социальной сфере, президентская партия заявила о планах провести всеукраинскую перепись населения, а также внедрить «экономический паспорт украинца», по которому все дети получат долю от эксплуатации природных ресурсов на индивидуальные счета.

В Слуге народа также пообещали отменить энергетическую схему «Роттердам+» и ей подобные.

За незаконную вырубку лесов члены партии намерены ввести уголовную ответственность.

Для преподавателей средних и высших учебных заведений предлагают «базовое материальное обеспечение» на уровне трех минимальных зарплат.

Касательно медицины, члены партии, которые собираются стать народными депутатами, обещают ввести систему обязательного медицинского страхования.

Украинскую культуру и язык в Слуге народа намерены поддерживать при помощи фискальных стимулов и госфинансирования. Президентская партия также собирается налаживать контакты с украинскими диаспорами в других странах и реинтегрировать жителей временно оккупированных территорий страны.

Напомним, 9 июня в Национальном ботаническом саду имени Гришко состоялся съезд партии Слуга народа. Во время съезда был утвержден и обнародован список кандидатов от партии на выборах в Верховную Раду. Возглавил политсилу советник президента Дмитрий Разумков.