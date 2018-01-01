Предстоятель УАПЦ: Объединительный собор должен быть поместным, как настаивает Константинополь Сегодня, 16:55 520 Цей матеріал також доступний українською Митрополит Макарий Фото: church.net.ua

Предстоятель УАПЦ митрополит Макарий заявил, что Объединительный собор, на котором будет создана Украинская православная церковь должен быть поместным, а не архиерейским.

В интервью изданию Главком Макарий заявил, что собор должен быть поместным, как и постановил Вселенский патриарх.

"Так как может быть Собор архиерейским, если приглашаются по одному священнику и по одному мирянину с архиереем? Знаете, я не буду никого судить. Мы подчиняемся Вселенской патриархии, временно. Было ясно сказано, что каждый архиерей с собой берет одного священника и одного мирянина", - заявил Макарий.

По его словам, УАПЦ придет на Объединительный собор по приглашению Вселенского патриарха, голосования будет закрытым, ведь никто не согласится на открытое голосование.

"И в нашем уставе, и в уставе церкви Киевского патриархата говорится, что предстоятеля избирает Поместный собор путем тайного голосования", - подчеркнул Макарий.

Объединительный собор состоится в субботу, 15 декабря, в Софии Киевской.

Ранее предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что накануне Объединительного собора возникли вопросы, в которых он не согласен с Константинополем.

"Киевский патриархат является самой большой церковью. И от нас зависит, примем мы то, что нам будут предлагать, или нет. Если это будет полезно нам, то мы примем, если будет не полезно нам - ни государству, ни украинской церкви, мы просто не проголосуем и отбросим все", - заявил Филарет.

По данным СМИ, в настоящее время между УПЦ КП и Константинополем есть два наибольших разногласия. Первое - Киевский патриархат выступает за то, чтобы Собор был исключительно архиерейским, а в Стамбуле настаивают на участии в нем верующих и обычных священников.

Однако, в тот же день, в УПЦ КП заявили, что готовятся к Объединительному собору и в нем будут участвовать архиереи, клирики, монахи и миряне.