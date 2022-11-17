«Не ждите польских гусар на танках». Почему Украине не стоит строить иллюзий по поводу ответа Варшавы на падение ракет — интервью 17 ноября, 08:23 Эксклюзив НВ Польская полиция недалеко от места падения ракет возле села Пшеводув, 16 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Иван Киричевский, эксперт Defense Express, в интервью Радио НВ пояснил, что Украине не стоит ожидать особой и радикальной реакции польских властей на падение ракет на своей территории и Киеву не стоит строить иллюзий по этому поводу.

— Хочу начать с ситуации с упавшей в Польше ракетой. Сейчас уже есть со ссылкой на источники в Белом доме сообщения о том, что там считают, что это все-таки украинская ракета ПВО, которая сбивала российские ракеты. Что из открытых источников сейчас известно и можно судить по тому, что опубликовано в сети, из заявлений, которые уже были сделаны, что могло произойти, по вашему мнению?

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— Похоже, там готовится какое-то заявление политического характера о том, что там вроде бы произошло, хотя знаете, логика подсказывает, что на месте событий должны быть все-таки остатки двух ракет: наша, которая пыталась сбить рашистскую ракету, и эта ракета Х-101. Тем более что даже по обломкам любой ракеты можно установить, что это за ракета, откуда она и когда была выпущена.

То есть там компетентные структуры действительно все понимают, просто опознание ракеты в чем-то осложняется тем, что уже появились фото, сделанные максимально в тот период, когда все какие-то остатки были вывезены. С одной стороны, если мы пытаемся расследовать, мы можем найти там какие-то обломки ракеты, но не увидеть, например, крылья, и от этого предполагать, что там была наша ракета к комплексу С-300.

С другой стороны, ракета комплекса С-300 снаряжена не столько взрывчаткой, сколько кубиками размером 1 см на 1 см. Возможно, помните, были видео из Николаева, что там коммунальщики буквально пригоршнями собирали такие кубики. Вот на месте взрыва нашей ракеты должны быть такие кубики, их тоже нет.

Там замечали, что западные СМИ пишут, что Белый дом квалифицирует, что это результат попадания нашей ракеты. Мы не совсем понимаем контекст, в котором это могло прозвучать. С одной стороны, кажется, что нас в чем-то обвиняют. А с другой стороны, учитывая, насколько в Польше слабая противовоздушная оборона, таким образом, получается, что уже даже Белый дом буквально признает, что Украина прикрывала собой Польшу.

Наконец, если проследим такую интересную тенденцию в том, как сейчас польские СМИ представляют этот эпизод: то поляки не выдают какие-то экивоки, могла ли быть наша ракета от С-300 или нет, там сразу [следует] — это российская ракета, это ракета Х-101, это вроде бы высокоточная ракета, имеющая диаметр отклонения 10 метров.

То есть рашисты по нам лупили специально. И при этом поляки запустили интересную конспирологическую теорию, которая на самом деле имеет вполне рациональное объяснение: если взять координаты, где эта ракета ударила, то так получается, что это координаты Киева по долготе и Львова по широте.

Выходит, что просто россияне могли что-то перепутать и фактически ввести координаты этой польской деревни, когда планировали или удар по тому, что языком пропагандистов называется «центр принятия решений», или удар по одному из оборонных объектов во Львове, если брать по имеющимся координатам.