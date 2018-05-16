Представление о лишении неприкосновенности нардепа Дунаева передали в профильный комитет

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Дунаева подозревают во внесении в декларацию неправдивых данных
Фото: opposition.org.ua

Дунаева подозревают во внесении в декларацию неправдивых данных

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий уже передал в профильный комитет представление о лишении депутатской неприкосновенности народного депутата Сергея Дунаева из фракции Оппоблока.

Об этом он сообщил в комментарии УНИАН.

"Как только поступило представление в Верховную Раду Украины, то я его расписал на профильный комитет", - заявил он.

Ранее пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган сообщала на своей странице в Facebook, что текст представления генпрокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа Сергея Дунаева направлен главе парламента и зарегистрирован в Раде.

Дунаева подозревают во внесении в декларацию неправдивых данных.

"Досудебное расследование осуществляет НАБУ под процессуальным руководством САП", - сообщала Сарган.

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