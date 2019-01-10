"Представительство парализовано". Экс-постпред президента в Крыму - о работе ведомства после своей отставки Сегодня, 11:53 328 Цей матеріал також доступний українською Экс-представитель президента в АРК Борис Бабин (справа) с первым заместителем постпреда Изетом Гдановым RFE/RL

Представительство президента Украины в АР Крым "фактически парализовано", поскольку в настоящее время не назначен исполняющий обязанности постпреда президента. Об этом в эфире Радио НВ сообщил экс-представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

"На сегодняшний день представительство фактически парализовано. Нет исполняющего обязанности и постоянного представителя. [Изет Гданов] - первый заместитель [постпреда], он не имеет этих полномочий", - сказал он.

По мнению Бабина, соответствующий пост должен занять человек-"тяжеловес", который "заходит в любой кабинет на Липках с ноги".

Напомним, 3 декабря Порошенко уволил Бориса Бабина с должности постоянного представителя главы государства в АР Крым.

Одной из причин своей отставки Бабин назвал "недоверие со стороны руководства".