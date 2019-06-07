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Представитель Зеленского в КСУ настаивает на конституционности указа о роспуске Рады

Сегодня, 09:22
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Представитель Зеленского в КСУ настаивает на конституционности указа о роспуске Рады - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Представитель Зеленского в КСУ исключает возможность признания неконституционным роспуск парламента

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады является полностью конституционным.

Вениславский отметил, что указ президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады от 21 мая 2019 года полностью соответствует всем критериям конституционности актов президента, сообщает Интерфакс-Украина.

«То есть он издан на основании Конституции Украины, которая предусматривает право президента досрочно прекращать полномочия Верховной Рады. Он издан в пределах полномочий президента», — пояснил он.

Он отметил, что «мы исключаем возможность признания указа неконституционным».

По его словам, анализ конституционного представления оппонирующей стороны свидетельствует о том, что в нем имеет место «просто определенная манипуляция фактами, которая не имеет юридического подтверждения».

«Утверждается, что президент вышел за пределы своих полномочий, хотя этого нет и, в принципе, быть не может. Утверждается, что нарушается принцип правовой определенности, но этого нет, потому что в указе четко понятно, какие конституционно-правовые отношения прекращаются и какие порождаются», — пояснил он.

Вениславский уверен, что, несмотря на распространение в СМИ и Интернете различной информации и слухов, судьи КС, оценив всю совокупность материалов дела, которые будут также приобщены в ходе рассмотрения 11 июня, примут взвешенное и соответствующее Конституции решение, что является только их прерогативой.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский официально вступив в должность президента, заявил, что распускает Верховную Раду.

Аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

В то же время спикер парламента Андрей Парубий заявил, что у Зеленского не было оснований распускать Раду, поскольку на момент указа в коалиции находились 227 депутатов.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

24 мая в Конституционный суд поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины указа о роспуске Верховной Рады.

Теги:   Роспуск парламента Конституционный суд Украины Владимир Зеленский

Спецтема   Выборы в Раду

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