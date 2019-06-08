Екатерина Гольцберг
Личный стресс-тест
Светлана Алексиевич
Какая безумная цивилизация
Сергей Жадан
Харьковский флюгер
Леонид Бершидский
Какой будет Россия после Путина
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Представители крымских татар будут баллотироваться в Раду в списках 4−5 партий — Чубаров

Сегодня, 15:38
Цей матеріал також доступний українською
Представители крымских татар будут баллотироваться в Раду в списках 4−5 партий — Чубаров - фото

НВ

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров

Представители крымских татар войдут в партийные списки 4−5 партий на досрочных выборах в Верховную Раду.

Об этом Громадському сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Предлагаю официально дождаться, когда объявят списки. Скажу только, что наших представителей нет в списках оппозиционным платформы, а в Батькивщине — нет крымских татар, но есть представители Крыма — это нас устраивает», — сказал Чубаров.

Читайте также:
 Смешко назвал первую «десятку» в списке своей партии

Сам Чубаров идет в парламент вторым в списке партии Сила и честь Игоря Смешко.

Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Читайте также:
 Притула будет баллотироваться в Раду от партии Голос

Ранее народный депутат Мустафа Джемилев заявил, что считает, что крымские татары будут в «конструктивной оппозиции» к президенту Украины Владимиру Зеленскому

Теги:   Игорь Смешко Крымские татары Рефат Чубаров Досрочные выборы в ВР Парламентские выборы

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Страны

Вчера, 19:06

img
Официально: Тереза Мэй покинула должность лидера Консервативной партии
Футбол

Сегодня, 12:07

img
Авторитетный статистический портал назвал лучшего игрока сборной Украины в матче с Сербией
Политика

Вчера, 18:53

img
Мендель прокомментировала заявление Зеленского о потере контроля России над боевиками

ТОП 3

Политика

Вчера, 17:18

img
Генпрокуратура открыла три уголовных дела из-за заявлений на Минских переговорах
20694
Политика

Сегодня, 04:45

img
Зеленский провел закрытую встречу с представителями украинских СМИ
16598
Политика

6 июня, 21:26

img
Зеленский распорядился привезти детей из Грузии в Украину на президентском самолете
11476