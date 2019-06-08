Представители крымских татар будут баллотироваться в Раду в списках 4−5 партий — Чубаров
Представители крымских татар войдут в партийные списки 4−5 партий на досрочных выборах в Верховную Раду.
Об этом Громадському сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
«Предлагаю официально дождаться, когда объявят списки. Скажу только, что наших представителей нет в списках оппозиционным платформы, а в Батькивщине — нет крымских татар, но есть представители Крыма — это нас устраивает», — сказал Чубаров.
Сам Чубаров идет в парламент вторым в списке партии Сила и честь Игоря Смешко.
Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.
Ранее народный депутат Мустафа Джемилев заявил, что считает, что крымские татары будут в «конструктивной оппозиции» к президенту Украины Владимиру Зеленскому