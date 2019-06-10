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Представитель Зеленского заявил, что указ о роспуске Рады проверили на конституционность до публикации

Сегодня, 17:50
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Представитель Зеленского заявил, что указ о роспуске Рады проверили на конституционность до публикации - фото

скрин видео НАШ. МАКСИ-ТВ

Федор Вениславский

Указ президента о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных выборов соответствует Конституции Украины.

Об этом на брифинге 10 июня заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, передает Espreso.tv.

По его словам, во время подготовки президентский указ был проверен на соответствие положениям Конституции Украины.

«При подготовке проекта указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и о назначении внеочередных выборов юридическая четкость всех формулировок была максимально полно выверенная. С точки зрения соответствия указа президента Конституции Украины сомнений у нас нет», - отметил Вениславский.

Напомним, что 20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

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Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкий уровень доверия граждан Украины к этому институту - 4%, а юридическим - отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

После консультаций с председателям фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

24 мая в Конституционный суд поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины указа о роспуске Верховной Рады. Конституционность указа рассмотрят на заседании в форме устного слушания.

Теги:   Конституционный суд Украины Владимир Зеленский

Спецтема   Выборы в Раду

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