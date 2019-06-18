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Представитель Зеленского в Раде рассказал о своем видении эффективного Верховного суда в Украине

Сегодня, 11:21
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Представитель Зеленского в Раде рассказал о своем видении эффективного Верховного суда в Украине - фото

Радио Свобода

Стефанчук считает эффективной американскую модель Верховного суда

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает эффективной американскую модель Верховного суда, где действует только девять судей.

В комментарии Українським Новинам он сказал, что основным критерием осуществления правосудия должен быть прежде всего профессионализм судей, а не их количество.

По его убеждению, судебная реформа требует качественно нового подхода на всех уровнях.

«Вопрос не в том, какое количество судей. А вопрос в том, какое их предназначение. Почему в США 9 судей в Верховном суде? Потому что там работает (эффективно) первая и вторая инстанция. В Украине, к сожалению, большие вопросы мы ставим как раз по первой и второй инстанции. Потому что правосудие должно осуществляться на профессиональном уровне, а на самый верх доходить в исключительных случаях. А у нас все делается так, чтобы правосудие осуществлялось только на уровне Верховного суда. Поэтому, это нужно менять и внедрять квалифицированный подход к решению дел, начиная с низов», — подчеркнул Стефанчук.

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Теги:   Верховный суд Украины Руслан Стефанчук

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