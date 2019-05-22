Представитель Зеленского в Раде прокомментировал провальное голосование за закон об изменении избирательной системы Вчера, 14:55 4946 Цей матеріал також доступний українською Valentyn Ogirenko/Reuters Нардепы не смогли включить закон в повестку дня Рады Valentyn Ogirenko/Reuters

Досрочные выборы в Верховную Раду могут пройти и по старому закону, если нардепы отказываются вносить изменения в закон о выборах, заявил представитель президента Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук.

«Если Верховная Рада не изменит, то у нас нет другого варианта, потому что президент наделен только правом законодательной инициативы, но не принятием законов», — сказал он журналистам, пишет Интерфакс-Украина.

Стефанчук заявил, что дальнейшие шаги Зеленского после провального голосования за его инициативы будут обсуждаться.

«У нас есть несколько планов, но они зависели от того, какая будет реакция Верховной Рады. Мы реакцию получили, дальше мы будем выстраивать нашу тактику по плану А, Б или С которые у нас есть», — резюмировал он.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Cпикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвал внеочередное заседание на 22 мая.

В Раду вынесли вопрос об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов.

Народные депутаты не смогли внести законопроект в повестку дня Рады, провалив голосование.