Представитель Зеленского в Раде предлагает пересмотреть количество нардепов Вчера, 06:19 5995 Цей матеріал також доступний українською Ruslan Stefanchuk via Facebook Руслан Стефанчук предлагает сократить количество нардепов Ruslan Stefanchuk via Facebook

Советник президента Украины Владимира Зеленского, его представитель в Верховной Раде Руслан Стефанчук убежден, что нужно пересмотреть количество народных депутатов — в сторону уменьшения.

Об этом он заявил в интервью LB.ua.

«Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 — это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 миллиона, то было достаточно, а когда мы после переписи увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов? Тогда мы можем говорить, что нормы представления нарушены и количество народных депутатов надо пересмотреть », — отметил Стефанчук.