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Представитель Зеленского в Раде предлагает пересмотреть количество нардепов

Вчера, 06:19
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Представитель Зеленского в Раде предлагает пересмотреть количество нардепов - фото

Ruslan Stefanchuk via Facebook

Руслан Стефанчук предлагает сократить количество нардепов

Советник президента Украины Владимира Зеленского, его представитель в Верховной Раде Руслан Стефанчук убежден, что нужно пересмотреть количество народных депутатов — в сторону уменьшения.

Об этом он заявил в интервью LB.ua.

«Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 — это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 миллиона, то было достаточно, а когда мы после переписи увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов? Тогда мы можем говорить, что нормы представления нарушены и количество народных депутатов надо пересмотреть », — отметил Стефанчук.

Теги:   партия Слуга народа Руслан Стефанчук Народные депутаты Верховная Рада

Спецтема   Выборы в Раду

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