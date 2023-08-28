Представитель президента в Раде отреагировал на громкий скандал с закупкой зимних курток для ВСУ 28 августа, 13:43 Федор Вениславский заверил, что Минобороны закупило именно зимние куртки (Фото:Радио Свобода)

Нардеп, член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель президента Украины в парламенте Федор Вениславский в интервью Radio NV отреагировал на громкий скандал с закупкой зимних курток для Вооруженных сил Украины.

В эфире Radio NV Вениславский отметил, что вопрос скандальной закупки курток рассматривали на заседании Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки 25 августа.

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«На комитете господин Касай для членов комитета сказал искренне (и я вам скажу, что практически все члены комитета ему верят), что он никакого представления не имел о том, чем занимается его племянник и что он является или был основателем фирмы. Кстати, он уже не является учредителем фирмы. Он вышел из этой фирмы», — рассказал Вениславский.

Он также напомнил, что министр обороны Алексей Резников «сказал, что он готов поставить на кон свою карьеру, если будет установлено, что те обвинения, которые [обнародовали] в публичном пространстве журналисты и народные депутаты, в том числе и из антикоррупционного комитета, подтвердятся».

«Поэтому давайте дождемся, пусть и правоохранительные органы, и Антикоррупционное бюро, и, наверное, Государственное бюро расследований, расставят все точки над „і“. Я двумя руками за то, что, если есть хоть малейшие злоупотребления, чтобы они были установлены, и виновные понесли наказание», — заявил представитель президента в Раде.

Кроме того, Вениславский отметил, что не сомневается в том, что «Министерство обороны закупило те куртки, которые оно должно было закупить, а именно зимние» по достаточно конкурентной цене.

Он также сказал, что видел документы по закупке этих курток.

«Там были какие-то юридические или технические моменты, я сейчас не готов об этом дискутировать, потому что я глубоко этот вопрос не изучал. Для меня было принципиальным — зимние куртки или летние. Я понимаю, что куртки зимние. На данный момент, по меньшей мере, документально это подтверждено. Поэтому здесь у меня сомнений нет, что это были зимние куртки», — сказал нардеп.

Ранее Украинская правда опубликовала расследование, согласно которому к закупкам Минобороны курток для ВСУ по завышенной цене может быть причастен родственник депутата от Слуги народа. До этого об этих закупках писал и Юрий Николов, журналист и основатель проекта Наші гроші.

Представители Минобороны на заседании комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной деятельности продемонстрировали куртки, которые выглядели зимними, и пообещали подать иск против расследователей.

Министр обороны Алексей Резников предложил пари журналисту УП Михаилу Ткачу и народному депутату, главе антикоррупционного комитета ВР Анастасии Радиной. Если куртки окажутся не летними, а зимними, Ткач должен оставить журналистику, а Радина — Верховную Раду. Ткач, в свою очередь, предложил Резникову заключать не пари, а договора о закупках по рыночным ценам и не с родственниками депутатов Слуги народа. Депутат посоветовала министру до 09:00 часов 28 августа опровергнуть, что племянник депутата оборонного комитета Геннадия Касая был совладельцем компании, которая поставляла эти куртки, а также что Минобороны уплатило за куртки втрое дороже, чем было указано в документе с турецкой стороны. Радина считает, что Резников должен либо опровергнуть эти обвинения, либо покинуть свой пост.

После этого Резников заявил, что нардеп Анастасия Радина и журналист Михаил Ткач «не приняли его вызов». По мнению Резникова, это означает, что их обвинения в замене зимних курток на летние были неправдой.

«Каждая куртка стоила $86. Почему в каких-то турецких документах значится цена зимней куртки $29 (сейчас это 1072 гривны) — я не знаю. Возможно, речь идет об уклонении от уплаты налогов в Турции. В любом случае, это не забота Украины», — сказал также министр обороны.