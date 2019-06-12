Георгий Тука
О болезненной и грязной теме
Владислав Рашкован
Продать мечту. На кого стоит равняться, если ты — лидер
Дарон Аджемоглу
Почему всеобщий базовый доход — это плохая идея
Мустафа Найем
Война олигархов продолжается. Что решил Зеленский?
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Представитель Зеленского озвучил «фундаментальные цели на 100 дней»

Сегодня, 11:05
Цей матеріал також доступний українською
Представитель Зеленского озвучил «фундаментальные цели на 100 дней» - фото

Громадське

Стефанчук рассказал о плане Зеленского на 100 дней

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что команда Владимира Зеленского разработала план действий на 100 дней.

В интервью об этом он сказал РБК-Украина.

«План действий на 100 дней у нас есть. Но каждый день приносит неожиданности, из-за которых приходится вносить коррективы. Фундаментальные цели на 100 дней — от реформирования деятельности президента как институции, запуск процесса комплексного аудита государства, до внесения конкретных законопроектов по вопросам судебной системы, антикоррупционной политики», — рассказал Стефанчук.

По его словам, в украинской политике «президент напоминает шахматного короля — фигура очень важная, но ходит только на одну клеточку».

«Для нынешних условий — это особенно справедливо. А с осени мы уже сможем взять всю полноту ответственности за ситуацию в стране, показать конкретную программу действий», — отметил Стефанчук.

Читайте также:
 На референдум нужно выносить вопросы, объединяющие украинцев — представитель Зеленского

Теги:   Руслан Стефанчук Владимир Зеленский

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Вчера, 15:33

img
Трагедия в Одессе. Что привело к пожару в психиатрической больнице — все подробности
Политика

Вчера, 23:24

img
Дубль два. Климкин вновь призвал нардепов его уволить
Политика

Вчера, 14:50

img
Представитель Зеленского объяснил причины прекращения существования коалиции в Раде

ТОП 3

Политика

Вчера, 17:13

img
Зеленский назначил 12 временных глав ОГА — указы
30743
Политика

Вчера, 11:32

img
Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия
19479
Политика

Вчера, 11:50

img
Филарет отказался принимать томос и созывает поместный собор УПЦ КП
12359

Новости Одессы

img
Одесского политика-перебежчика исключили из списка «Слуги народа»: он говорит, что ушел сам
img
Горсовет разрешил взять третий миллиардный кредит - теперь у "Ощадбанка"
img
Flixbus: крупнейший автобусный лоукостер Европы будет делать рейсы из Одессы