Представитель Зеленского озвучил «фундаментальные цели на 100 дней» Сегодня, 11:05 Цей матеріал також доступний українською Громадське Стефанчук рассказал о плане Зеленского на 100 дней Громадське

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что команда Владимира Зеленского разработала план действий на 100 дней.

В интервью об этом он сказал РБК-Украина.



«План действий на 100 дней у нас есть. Но каждый день приносит неожиданности, из-за которых приходится вносить коррективы. Фундаментальные цели на 100 дней — от реформирования деятельности президента как институции, запуск процесса комплексного аудита государства, до внесения конкретных законопроектов по вопросам судебной системы, антикоррупционной политики», — рассказал Стефанчук.

По его словам, в украинской политике «президент напоминает шахматного короля — фигура очень важная, но ходит только на одну клеточку».

«Для нынешних условий — это особенно справедливо. А с осени мы уже сможем взять всю полноту ответственности за ситуацию в стране, показать конкретную программу действий», — отметил Стефанчук.