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Представитель Зеленского ожидает вердикт КС по роспуску Рады до 29 июня

Сегодня, 13:57
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Представитель Зеленского ожидает вердикт КС по роспуску Рады до 29 июня - фото

пресс-служба президента Украины

Федор Вениславский

Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский рассчитывает, что решение КС относительно конституционности указа Владимира Зеленского о роспуске Рады будет принято раньше, чем через месяц.

Об этом Вениславский заявил во время перерыва в заседании КС

«Закон о Конституционном суде Украины дает на принятие решения по этому вопросу месяц. То есть можем прогнозировать, что не позднее 29 июня 2019 года должно быть решение суда, но мы ожидаем его быстрее, мы не заинтересованы в затягивании процесса каким-то образом», — цитирует Вениславского Интерфакс-Украина.

Представитель президента не ожидает решения КС по этому делу уже во вторник, «так как по процедуре судьи после окончания острой части слушаний переходят в закрытую».

«Не было ни разу, чтобы в день открытия заседания было решение. Это очень маловероятно», — сказал представитель главы государства в КС.

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20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

24 мая в Конституционный суд поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины указа о роспуске Верховной Рады. Конституционность указа рассмотрят на заседании в форме устного слушания.

Решение суду планируют огласить 11 июня.

Теги:   Федор Вениславский Конституционный суд Украины Верховная Рада Владимир Зеленский

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