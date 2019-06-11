Представитель Зеленского объяснил причины прекращения существования коалиции в Раде Сегодня, 14:50 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Верховная Рада пресс-служба президента Украины

Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский объяснил причины прекращения существования парламентской коалиции в 2016 году.

По словам Вениславского, коалиция украинского парламента 8-го созыва прекратила свое существование в 2016 году, когда из ее состава вышли три фракции.

Он напомнил, что в феврале 2016 года из парламентского большинства вышли фракции Батькивщина и Самопомич, а 29 марта юридически был зафиксирован факт выхода Радикальной партии.

«С учетом того, что с 27 ноября 2014 года до 29 марта 2016 года из состава фракций политической партии Блок Петра Порошенко и политической партии Народный фронт выходили народные депутаты, то по состоянию на 29 марта совокупный состав двух фракций составлял 216 народных депутатов», — цитирует Вениславского Интерфакс-Украина.

Таким образом, коалиция отсутствует более двух лет.

«У президента Украины господина Зеленского по состоянию на 21 мая были все юридические основания, чтобы принять указ, он в полной мере соответствует Конституции», — сказал Вениславский.

По его словам, отсутствие коалиции подтверждается, в том числе не проведением советов коалиции, которые должны собираться на регулярной основе.

«Я бы ходатайствовал об истребовании всех решений общих собраний коалиции», — сказал Вениславский.

Представитель Зеленского намерен приобщить к материалам дела несколько научных заключений, подтверждающих конституционность указа.

20 мая Владимир Зеленский, официально вступил в должность президента и заявил, что распускает Верховную Раду.

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Аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

В то же время спикер парламента Андрей Парубий заявил, что у Зеленского не было оснований распускать Раду, поскольку на момент указа в коалиции находились 227 депутатов.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

24 мая в Конституционный суд поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины указа о роспуске Верховной Рады. Конституционность указа рассмотрят на заседании в форме устного слушания.

Рассмотрение судом конституционности указа началось 11 июня.



