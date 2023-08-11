Зеленский встретился с представителем Вселенского патриархата: обсуждали возвращение украинских детей 11 августа, 01:02 Владимир Зеленский и митрополит Халкедонский Эммануил (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 10 августа, встретился в Киеве с представителем Вселенского патриархата митрополитом Халкедонским Эммануилом.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства назвал визит важным сигналом поддержки Украины и украинцев Вселенским патриархатом. Зеленский передал приглашение Вселенскому патриарху приехать в Украину.



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«Мы очень сильно поддерживаем вас в этот трудный момент. Вы можете быть уверены в нашей поддержке и во всем, что мы можем сделать от имени Вселенского патриархата», — заявил митрополит.

Президент обсудил с митрополитом духовную независимость Украины, украинскую формулу мира и возвращение детей, незаконно депортированных российскими оккупантами.

В вечернем обращении Зеленский подчеркнул, что Украина — один из исторических центров христианства и государство никогда не допустит, чтобы какое-либо религиозное сообщество использовалось страной-агрессором.

«Украина выстоит, сохранит независимость — все аспекты независимости, в том числе и духовную. И я благодарен всем в мире, кто поддерживает в этом наше государство, наших людей», — сказал он.

Во время визита в Стамбул 8 июля Владимир Зеленский встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем, рассказал ему о ситуации на фронте и военных преступлениях российских оккупантов против мирных украинцев.